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▲美國在今日以1：4敗給比利時。這意味著，本屆賽事已沒有任何一支東道主球隊能挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）

⭐️苦吞對戰7連敗：

⭐️美國本屆最大比分失利：

⭐️本土辦世界盃必止步16強：

⭐️化身世界盃「萬年16人」：

⭐️近年4次參賽全死在淘汰賽第一輪：

▲美國隊在西雅圖流明球場（Lumen Field）以1：4慘敗給實力堅強的比利時，正式宣告本屆世界盃的三支主辦國皆止步於16強。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃16強賽中，東道主之一的美國男足今（7）日迎來「歐洲紅魔」比利時的挑戰，雖然坐擁主場優勢，仍因防線接連犯錯，最終以1：4慘敗，無緣晉級8強。隨著美國止步16強，加拿大、墨西哥與美國3支本屆世界盃地主隊也全部遭到淘汰，提前結束主場之旅。上一支能在世界盃主場奪冠的東道主，仍停留在1998年的法國隊，美國此役也寫下「五大恥辱紀錄」。本場比賽賽前，美國隊因前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）的出賽資格引發巨大爭議。巴洛貢在上一場比賽吃下一張紅牌，原本應接受禁賽處分，但國際足總（FIFA）獨立紀律委員會做出「緩期執行禁賽」決定，讓這名美國主力前鋒得以在16強戰繼續先發，也成為世界盃歷史罕見案例。然而頂著特權與滿場噓聲先發登場的巴洛貢，雖在比賽中製造了一次自由球、間接助攻隊友蒂爾曼（Malik Tillman）破門，卻依舊無法挽救美國隊宛如災難的後防線。本場比賽美國隊在防守端形同虛設，多次出現低級的致命失誤。根據Sofascore數據統計，美國隊此役光是「直接導致對手進球的失誤」就高達3次，中後衛理查茲（Chris Richards）、里姆（Tim Ream）以及門將弗里斯（Matthew Freese）人人有份。最讓人看傻眼的是比利時攻進的第3球，美國門將弗里斯在處理後場長傳時出現超大失誤，判斷錯誤直接將球送給比利時中場瓦納肯（Hans Vanaken），讓對方輕鬆推射空門。隨後在傷停補時階段，盧卡庫（Romelu Lukaku）再補一刀，以4：1徹底血洗東道主。這場慘敗不僅是美國男足在本屆世界盃的最大比分失利，也再次證明了政治干預終究無法填補實力上的鴻溝。隨著終場哨聲響起，慘遭淘汰的美國隊也在自家主場吞下了難堪的五大恥辱紀錄。美國隊已連續7次輸給比利時，刷新隊史對戰單一對手的最長連敗紀錄。美國上一次、也是唯一一次擊敗比利時，已經是96年前的陳年往事。世界盃最終戰以1：4落幕，寫下美國本屆最大比分失利的難堪結尾。這是美國歷史上第二次舉辦世界盃，巧合的是，1994年與2026年兩次由美國本土主辦的世界盃，美國隊最終都過不了16強這道關卡。歷史數據顯示，上一支成功在本土奪冠的東道主仍是1998年的法國隊。美國隊出局後，這項東道主難以奪冠的魔咒將繼續延續。連同本屆在內，美國隊歷史上已經累積5次（1994年、2010年、2014年、2022年、2026年）倒在16強門前，成為名副其實的「萬年16人」。檢視美國隊最近4次在世界盃被淘汰的紀錄，分別是2010年不敵迦納、2014年不敵比利時、2022年敗給荷蘭，以及今年再度栽在苦主比利時手上，連續四屆參賽都無法更進一步。近幾年美國男足雖然靠著多位旅歐星光取得一定程度的進步，但這場1：4的屠殺與後防線的崩潰，狠狠打醒了地主球迷。美國隊想要真正躋身世界頂級強隊之列，顯然還有很長一段路要走。