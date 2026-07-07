國際金價週一（6日）自近兩週高點回落，在美元走強影響下承受賣壓。不過，由於美國最新就業數據顯示勞動市場持續降溫，市場對美國聯準會（Fed）近期升息的預期有所降溫，限制了金價跌幅，摩根大通（JPMorgan，小摩）分析，今年金價第三季約落在每盎司4300美元，第四季則可望升至4500美元。
現貨黃金下跌0.3%，報每盎司4163.64美元，稍早曾觸及6月22日以來最高水準；8月交割的紐約黃金期貨則收漲1%，報每盎司4167.50美元。
美元升值削弱買盤 就業降溫限制金價跌幅
根據路透社報導，美國黃金交易所市場分析師魏科夫（Jim Wyckoff）表示，美元指數當天小幅走高，是金價回落的主要原因之一。美元升值使黃金對持有其他貨幣的海外投資人而言變得更加昂貴，因而抑制買盤。
美元指數當日上漲約0.1%，對以美元計價的黃金形成壓力。
不過，市場認為美國勞動市場正在降溫，也為金價提供一定支撐。上週公布的美國就業報告顯示，6月新增就業人數明顯放緩，前兩個月的非農就業數據也遭下修，使市場降低對Fed短期內進一步升息的預期。
由於黃金本身不具孳息特性，在利率走高環境下吸引力通常會下降，因此市場對Fed政策預期始終是影響金價的重要因素。
市場聚焦Fed會議紀錄 9月升息機率略降
投資人目前將焦點放在9日即將公布的Fed最新利率決策會議紀錄，希望從中觀察決策官員對通膨、經濟及利率前景的最新看法。
魏科夫指出，交易員將仔細檢視會議紀錄，尋找更多有關美國貨幣政策方向的訊號，若內容出現市場預料之外的訊息，可能引發金融市場明顯波動。
根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估Fed於9月升息的機率約為57%，較先前有所下降，反映市場對升息預期略為降溫。
小摩下修金價預估 仍看好第四季挑戰4500美元
另一方面，摩根大通（小摩，JPMorgan）在最新研究報告中表示，今年主要需求來源對黃金的買盤可能不如原先預期強勁，因此下修金價上漲空間，預估第三季金價約落在每盎司4300美元，第四季則可望升至4500美元。
其他貴金屬方面，現貨白銀下跌0.3%，報每盎司62.17美元，稍早一度觸及6月23日以來新高；白金下跌0.4%，至每盎司1630.86美元；鈀金則小漲0.1%，報每盎司1275.43美元。
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美元升值削弱買盤 就業降溫限制金價跌幅
根據路透社報導，美國黃金交易所市場分析師魏科夫（Jim Wyckoff）表示，美元指數當天小幅走高，是金價回落的主要原因之一。美元升值使黃金對持有其他貨幣的海外投資人而言變得更加昂貴，因而抑制買盤。
美元指數當日上漲約0.1%，對以美元計價的黃金形成壓力。
不過，市場認為美國勞動市場正在降溫，也為金價提供一定支撐。上週公布的美國就業報告顯示，6月新增就業人數明顯放緩，前兩個月的非農就業數據也遭下修，使市場降低對Fed短期內進一步升息的預期。
由於黃金本身不具孳息特性，在利率走高環境下吸引力通常會下降，因此市場對Fed政策預期始終是影響金價的重要因素。
市場聚焦Fed會議紀錄 9月升息機率略降
投資人目前將焦點放在9日即將公布的Fed最新利率決策會議紀錄，希望從中觀察決策官員對通膨、經濟及利率前景的最新看法。
魏科夫指出，交易員將仔細檢視會議紀錄，尋找更多有關美國貨幣政策方向的訊號，若內容出現市場預料之外的訊息，可能引發金融市場明顯波動。
根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估Fed於9月升息的機率約為57%，較先前有所下降，反映市場對升息預期略為降溫。
小摩下修金價預估 仍看好第四季挑戰4500美元
另一方面，摩根大通（小摩，JPMorgan）在最新研究報告中表示，今年主要需求來源對黃金的買盤可能不如原先預期強勁，因此下修金價上漲空間，預估第三季金價約落在每盎司4300美元，第四季則可望升至4500美元。
其他貴金屬方面，現貨白銀下跌0.3%，報每盎司62.17美元，稍早一度觸及6月23日以來新高；白金下跌0.4%，至每盎司1630.86美元；鈀金則小漲0.1%，報每盎司1275.43美元。