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李易修直言：賴清德站上第一線顯示綠營整體布局有問題

總統賴清德2日與台北市長蔣萬安同台，卻分別在致詞時針對內湖淹水、總預算推動等議題隔空交鋒，引台北市議員秦慧珠批評，賴清德已化身「打蔣大元帥」。對此，政治評論員「歷史哥」李易修日前表示，綠營如今集中火力攻擊蔣萬安，真正目的在於拉抬沈伯洋選情，若沈伯洋在台北陷入弱勢，與台北連動的新北選情也會受影響，進而讓蘇巧慧陷入苦戰，因此綠營此舉是在同時搶救沈伯洋與蘇巧慧。李易修5日上《週末大爆卦》指出，蔣萬安接下來要爭取的是台北市長連任，並非總統大位，因此他認為，綠營如今將攻擊火力集中在蔣萬安身上，真正目的就是要拉抬沈伯洋的選情。否則一旦沈伯洋在台北陷入弱勢，與台北選情連動的新北市選戰也會受到影響，進而讓蘇巧慧陷入苦戰。換言之，綠營此舉就是為了同時搶救沈伯洋與蘇巧慧。李易修表示，總統若經常站到第一線，親自打一場無關痛癢的政治攻防，場面會顯得相當尷尬。他也提到，連楊珍妮事件都需要賴清德親自發布解職令，顯示綠營整體布局已出現問題。李易修進一步直言，綠營目前選情低迷，缺乏足夠有效的選戰主軸，因此只能透過持續攻擊蔣萬安來拉高聲量，並試圖藉此製造選舉動能。