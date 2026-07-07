巴威颱風路徑確定將會侵襲台灣，中央氣象署預報員表示預計週四(7/9)就會發佈海上颱風警報，最快週五(7/10)早上就會發佈陸上颱風警報。陸警發布後民眾就開始關心「停班停課」的資訊，通常幾點會公布？哪些條件可達停班停課標準？事實上，停班停課公司不給薪也不違法，關於「停班停課」相關QA一次看懂。
🟡「海警、陸警」氣象署發佈時間
▪︎海上颱風警報：預測颱風暴風圈距台灣本島、澎金馬「100公里海域」的「24小時前」。
▪︎海上陸上颱風警報：預測颱風侵襲台灣本島、澎金馬陸地「18小時前」。陸上警報每隔3小時更新颱風最新資料、每1小時提供颱風最新位置，預留18小時給民眾進行防颱準備。
🟡停班停課標準「風量、雨量、特殊情況」
颱風警報基本上只能作為防災參考，並提醒颱風暴風圈將接觸某縣市陸地，和停班停課無直接關聯。停班停課標準有三項「風量、雨量、特殊情況」，風量和雨量只要其一條件達標，地方政府就能依規定宣布停班停課。簡單來說「某縣市如果發布陸上颱風警報，停班課機率會較大，但不代表風雨一定會達到停班停課標準。」
▪︎1.風力標準：颱風「暴風半徑於4小時內可能經過之地區」，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即達停班停課基準。
▪︎2.雨量標準：預估24小時累積雨量，山區200毫米、平地350毫米，但部分縣市標準不同。
▪︎3.特殊情形：即使風雨未達上述基準，但因地形、雨量等因素導致交通、水電供應中斷，影響通勤或上班上課安全時，地方政府也可宣布停班停課。
🟡颱風動態查詢
交通部中央氣象署(網址請點)：在「颱風消息」或「颱風預報」的選項，會提供最新的颱風資訊。同時也可透過路徑潛勢預測颱風走向，顯示颱風中心未來可能進入的範圍。
停班停課重要依據「風雨預測」查詢
從陸警發布後氣象署就會提供「風雨預測」，可以得知各地風力預測、24小時雨量預測、總雨量預測，是評估是否停班停課的重要依據。
🟡颱風假、停班停課資訊查詢？
▪︎「行政院人事行政總處」網站
▪︎民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
▪︎付費服務專線0203-001-66
🟡颱風假上班會給薪水嗎？
「 颱風假 」是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施，並非是假期。如果颱風假當天上班會給薪嗎？
▪︎1颱風假如果是「上班日」：依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
▪︎2颱風假為「休息日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
🟡颱風假上班薪水怎麼算？有加班費嗎？可以補休嗎？
颱風假當天若表訂是上班日，如果出勤，雇主就一定要照常給薪，至於有沒有加班費，勞動部的規定，若勞工應雇主要求在颱風天出勤，「宜」加給勞工工資，建議雇主可以從優給予，但並沒有規定一定要多給，如果要換假補休，也要由勞資雙方協議。
🟡颱風假可以不去上班嗎？
「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，但勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡颱風假不上班會被扣錢嗎？
如果員工在颱風假期間未出勤，雇主可以選擇不支付當天的薪水，但這並不等同於扣薪。雇主不得將此視為曠工或遲到，也不能強迫員工以事假或特休假來處理。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
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▪︎海上颱風警報：預測颱風暴風圈距台灣本島、澎金馬「100公里海域」的「24小時前」。
▪︎海上陸上颱風警報：預測颱風侵襲台灣本島、澎金馬陸地「18小時前」。陸上警報每隔3小時更新颱風最新資料、每1小時提供颱風最新位置，預留18小時給民眾進行防颱準備。
颱風警報基本上只能作為防災參考，並提醒颱風暴風圈將接觸某縣市陸地，和停班停課無直接關聯。停班停課標準有三項「風量、雨量、特殊情況」，風量和雨量只要其一條件達標，地方政府就能依規定宣布停班停課。簡單來說「某縣市如果發布陸上颱風警報，停班課機率會較大，但不代表風雨一定會達到停班停課標準。」
▪︎1.風力標準：颱風「暴風半徑於4小時內可能經過之地區」，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即達停班停課基準。
▪︎2.雨量標準：預估24小時累積雨量，山區200毫米、平地350毫米，但部分縣市標準不同。
▪︎3.特殊情形：即使風雨未達上述基準，但因地形、雨量等因素導致交通、水電供應中斷，影響通勤或上班上課安全時，地方政府也可宣布停班停課。
交通部中央氣象署(網址請點)：在「颱風消息」或「颱風預報」的選項，會提供最新的颱風資訊。同時也可透過路徑潛勢預測颱風走向，顯示颱風中心未來可能進入的範圍。
停班停課重要依據「風雨預測」查詢
從陸警發布後氣象署就會提供「風雨預測」，可以得知各地風力預測、24小時雨量預測、總雨量預測，是評估是否停班停課的重要依據。
🟡颱風假、停班停課資訊查詢？
▪︎「行政院人事行政總處」網站
▪︎民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
▪︎付費服務專線0203-001-66
🟡颱風假上班會給薪水嗎？
「 颱風假 」是因為颱風帶來的狂風、豪雨，為了顧慮民眾自身安全的防範措施，並非是假期。如果颱風假當天上班會給薪嗎？
▪︎1颱風假如果是「上班日」：依照勞動部的準則，員工有上班就是「正常」給薪，沒上班就是沒給薪資也是合法。
▪︎2颱風假為「休息日」：若颱風假剛好是「休息日」時，雇主要按照規定，發給員工加班費。
颱風假當天若表訂是上班日，如果出勤，雇主就一定要照常給薪，至於有沒有加班費，勞動部的規定，若勞工應雇主要求在颱風天出勤，「宜」加給勞工工資，建議雇主可以從優給予，但並沒有規定一定要多給，如果要換假補休，也要由勞資雙方協議。
🟡颱風假可以不去上班嗎？
「颱風假」不是勞基法規中正規的假別，雇主仍可要求員工出勤，但勞工可因為「安全因素」不出勤到班。
🟡颱風假不上班會被扣錢嗎？
如果員工在颱風假期間未出勤，雇主可以選擇不支付當天的薪水，但這並不等同於扣薪。雇主不得將此視為曠工或遲到，也不能強迫員工以事假或特休假來處理。
🟡居住地放颱風假、公司沒停班怎麼辦？
颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區停止上班，即可停班，若「工作地」正常上班，員工「居住地」或「上下班途中必經區域」停班，員工也可以主動要求不到班，例如公司在台北，員工居住在宜蘭通勤上班，台北正常上班，但宜蘭宣布停班，則員工可跟公司要求放颱風假。
🟡居家上班也有颱風假嗎？
因颱風假並非是一種假別，而是基於「出勤安全」為首要考量的措施，因此原本已經居家工作者不能用「颱風假」為由停止工作，居家工作者由於無需外出上班，若員工單方面堅持放「颱風假」，雇主是可以視其為「曠職」，但104人力銀行也指出，居家工作者是否需要照常上班，實務上還是有彈性空間，可以由勞資雙方自行協商。
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