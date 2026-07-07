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北市增6處指定負壓式吸菸區 全市指定吸菸區達274處

為了打造無菸環境，北市衛生局今（7）日宣布，從今日起全市再新增6處指定負壓式吸菸區，8月1日起，「心中山線形公園」周邊商圈及「迪化商圈」除了吸菸區外，為全面禁止吸菸場所。為維護民眾不吸二手菸的權益，北市衛生局表示，已優先於人潮密集的商圈實施禁菸措施，西門町商圈自6月1日起為台北市首個無菸商圈，須到指定吸菸區抽菸；而8月1日起，新增2處無菸商圈，包括「心中山線形公園周邊商圈」，禁菸範圍東至中山北路2段、西至承德路2段、南至南京西路、北至民生西路所圍平面區域，含邊界的騎樓及人行道。「迪化商圈」的禁菸範圍則是東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路，含南京西路239巷、北至民生西路所圍的平面區域，含邊界之騎樓、人行道。北市衛生局表示，7月進行宣導、8月會開始稽查，自8月1日起除了吸菸區外，2處為全面禁止吸菸場所，未於指定吸菸區內吸菸者，將依菸害防制法處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。北市衛生局說明，自7月7日起於建成公園、迪化商圈、台北自來水園區、民生社區、大同區公所及圓山花博園區再新增6處指定負壓式吸菸區及68處戶外開放式吸菸區，全市指定吸菸區總數已達274處。為方便民眾查詢，北市已建置「指定吸菸區地圖」，民眾可透過台北通APP、台北捷運GO及現在玩台北APP，查詢鄰近指定吸菸區位置。北市衛生局長黃建華呼籲，為維護公共健康及環境品質，有吸菸需求的民眾請至指定吸菸區吸菸。衛生局也會持續提供多元戒菸服務管道，包括戒菸衛教諮詢、戒菸班、免費戒菸專線0800－636363等，鼓勵市民善加利用專業資源。