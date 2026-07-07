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警追查手機通聯、住宿紀錄 釐清是否有人協力犯案

日籍資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（6）日在台中市永豐棧酒店遭黑衣男子當眾揮拳攻擊。警方在案發4小時內逮捕33歲涉案男子廖港發，查出他持香港居民證件、以網路簽證方式入境台灣。廖男被帶回警局後拒絕接受夜間偵訊，警方今天上午才正式展開訊問，並同步清查他自7月2日入境以來的完整行蹤，追查犯案動機及是否有在地人士協助。警方指出，矢板明夫昨天近中午在永豐棧酒店大廳遭攻擊後，專案小組立即調閱監視器畫面，很快鎖定嫌犯身分，發現廖男犯案後已更換衣著，疑似企圖掩飾身分，研判有立即離境的可能。專案小組隨即報請檢察官核發拘票，趕赴台中國際機場查緝，成功在廖男準備出境前將人攔下，確認其身分為出生於中國廣東、持香港居民證件入境台灣的33歲男子廖港發。警方透露，廖港發落網初期一度聲稱警方「抓錯人」，但在相關事證陸續出示後，未再否認犯案。不過，抵達台中市第六分局後，他以身體疲累為由拒絕接受夜間偵訊，因此警方依《刑事訴訟法》規定至今天上午進行正式訊問。台中市警察局長吳敬田表示，警方目前正全面清查廖嫌自7月2日入境台灣後的活動軌跡，包括調閱沿途監視器、查訪住宿飯店、比對手機通聯紀錄及接觸對象，盼完整還原其行程，進一步釐清犯案動機。警方也將追查廖嫌是否曾與國內人士接觸，或有他人提供協助、接應或教唆犯案，不排除朝涉及組織性或預謀性犯罪方向持續偵辦。吳敬田表示，待訊問完成後，將依傷害等罪嫌移送台中地檢署複訊，並建請檢方聲請羈押，以利後續追查相關事證及釐清案情。