2026世界盃16強淘汰賽迎來震撼戰果，東道主美國隊在西雅圖流明球場以1：4慘敗給實力強勁的比利時，黯然止步16強。賽後，贏球的比利時國家隊在官方社群媒體上大開嘲諷，調侃美式英語與英式英語的足球用語之爭，發文寫道：「這叫 ~~soccer~~（劃掉），football！」
這番言論被認為是對於美國總統川普施壓，讓FIFA複審巴洛貢（Folarin Balogun）紅牌事件的回應，也立刻在網路上引發熱議，不少網友也跟著起鬨笑稱：「我看比利時是想被加關稅了」、「感謝川普讓比利時更團結」、「現在比利時身後大概有50億球迷支持」。
40年紀錄重現 比利時火力全開
由波切蒂諾（Mauricio Pochettino）執教的美國隊，在本屆賽事初期曾以奔放的進攻球風驚豔四座，但面對戰力大幅提升的比利時，防線卻徹底崩潰。
上半場，比利時年輕中場德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）大放異彩，分別以推射和頭球完成「梅開二度」；美國隊僅靠著蒂爾曼（Malik Tillman）的自由球折射幸運扳回一城。下半場第57分鐘，美國門將弗里茲（Matt Freese）在後場發生致命的低級失誤，將球權拱手讓人，比利時中場瓦納肯（Hans Vanaken）輕鬆推射空門得手。補時階段，替補上陣的盧卡庫（Romelu Lukaku）再補上一刀，將比分鎖定在4：1。
值得一提的是，這不僅是比利時自1986年對陣蘇聯以來，時隔40年再度於世界盃淘汰賽單場攻入4球；他們也順利挺進8強，接下來將前往洛杉磯迎戰強敵西班牙。
美國隊「16強魔咒」延續 東道主全軍覆沒
隨著美國隊的出局，本屆世界盃的三支地主國——加拿大、墨西哥與美國，全數在16強階段遭到淘汰，主場優勢蕩然無存。
對於美國男足而言，這也是他們連續四次在世界盃賽場上止步16強，儼然形成難以突破的「16強魔咒」：
2010年： 16強不敵迦納
2014年： 16強不敵比利時
2022年： 16強不敵荷蘭
2026年： 16強再度不敵比利時
「像劣質輪胎一樣被磨平」 美國球迷心碎痛批
這場慘敗讓原本抱有高度期待的美國球迷徹底心碎。在《The Athletic》的賽後討論區中，球迷們紛紛表達了對球隊的失望與憤怒：「白白浪費了一次能改變美國足球發展軌跡的絕佳機會」、「就像一條劣質輪胎，當路況變得艱難時，就被磨得一乾二淨」、「這支球隊曾讓我們看到前所未有的上限，但今晚面對表現平庸的比利時卻徹底崩潰，結局令人失望。」、「這簡直是足球界的『克里夫蘭布朗隊』——每次你剛燃起一點希望，他們就會立刻把它粉碎」、「又一次在關鍵時刻用糟糕的表現搞砸了推廣足球的機會」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
由波切蒂諾（Mauricio Pochettino）執教的美國隊，在本屆賽事初期曾以奔放的進攻球風驚豔四座，但面對戰力大幅提升的比利時，防線卻徹底崩潰。
上半場，比利時年輕中場德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）大放異彩，分別以推射和頭球完成「梅開二度」；美國隊僅靠著蒂爾曼（Malik Tillman）的自由球折射幸運扳回一城。下半場第57分鐘，美國門將弗里茲（Matt Freese）在後場發生致命的低級失誤，將球權拱手讓人，比利時中場瓦納肯（Hans Vanaken）輕鬆推射空門得手。補時階段，替補上陣的盧卡庫（Romelu Lukaku）再補上一刀，將比分鎖定在4：1。
值得一提的是，這不僅是比利時自1986年對陣蘇聯以來，時隔40年再度於世界盃淘汰賽單場攻入4球；他們也順利挺進8強，接下來將前往洛杉磯迎戰強敵西班牙。
隨著美國隊的出局，本屆世界盃的三支地主國——加拿大、墨西哥與美國，全數在16強階段遭到淘汰，主場優勢蕩然無存。
對於美國男足而言，這也是他們連續四次在世界盃賽場上止步16強，儼然形成難以突破的「16強魔咒」：
2010年： 16強不敵迦納
2014年： 16強不敵比利時
2022年： 16強不敵荷蘭
2026年： 16強再度不敵比利時
「像劣質輪胎一樣被磨平」 美國球迷心碎痛批
這場慘敗讓原本抱有高度期待的美國球迷徹底心碎。在《The Athletic》的賽後討論區中，球迷們紛紛表達了對球隊的失望與憤怒：「白白浪費了一次能改變美國足球發展軌跡的絕佳機會」、「就像一條劣質輪胎，當路況變得艱難時，就被磨得一乾二淨」、「這支球隊曾讓我們看到前所未有的上限，但今晚面對表現平庸的比利時卻徹底崩潰，結局令人失望。」、「這簡直是足球界的『克里夫蘭布朗隊』——每次你剛燃起一點希望，他們就會立刻把它粉碎」、「又一次在關鍵時刻用糟糕的表現搞砸了推廣足球的機會」。
更多「2026世界盃」相關新聞。