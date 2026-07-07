我是廣告 請繼續往下閱讀

▲最終，比利時靠著德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）梅開二度以4：1擊敗美國，成功挺進世界盃8強，下一站將面對剛淘汰葡萄牙的奪冠大熱門西班牙。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃16強淘汰賽迎來震撼戰果，東道主美國隊在西雅圖流明球場以1：4慘敗給實力強勁的比利時，黯然止步16強。賽後，贏球的比利時國家隊在官方社群媒體上大開嘲諷，調侃美式英語與英式英語的足球用語之爭，發文寫道：「這叫 ~~soccer~~（劃掉），football！」這番言論被認為是對於美國總統川普施壓，讓FIFA複審巴洛貢（Folarin Balogun）紅牌事件的回應，也立刻在網路上引發熱議，不少網友也跟著起鬨笑稱：「我看比利時是想被加關稅了」、「感謝川普讓比利時更團結」、「現在比利時身後大概有50億球迷支持」。由波切蒂諾（Mauricio Pochettino）執教的美國隊，在本屆賽事初期曾以奔放的進攻球風驚豔四座，但面對戰力大幅提升的比利時，防線卻徹底崩潰。上半場，比利時年輕中場德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）大放異彩，分別以推射和頭球完成「梅開二度」；美國隊僅靠著蒂爾曼（Malik Tillman）的自由球折射幸運扳回一城。下半場第57分鐘，美國門將弗里茲（Matt Freese）在後場發生致命的低級失誤，將球權拱手讓人，比利時中場瓦納肯（Hans Vanaken）輕鬆推射空門得手。補時階段，替補上陣的盧卡庫（Romelu Lukaku）再補上一刀，將比分鎖定在4：1。值得一提的是，這不僅是比利時自1986年對陣蘇聯以來，時隔40年再度於世界盃淘汰賽單場攻入4球；他們也順利挺進8強，接下來將前往洛杉磯迎戰強敵西班牙。隨著美國隊的出局，本屆世界盃的三支地主國——加拿大、墨西哥與美國，全數在16強階段遭到淘汰，主場優勢蕩然無存。對於美國男足而言，這也是他們連續四次在世界盃賽場上止步16強，儼然形成難以突破的「16強魔咒」：2010年： 16強不敵迦納2014年： 16強不敵比利時2022年： 16強不敵荷蘭2026年： 16強再度不敵比利時這場慘敗讓原本抱有高度期待的美國球迷徹底心碎。在《The Athletic》的賽後討論區中，球迷們紛紛表達了對球隊的失望與憤怒：「白白浪費了一次能改變美國足球發展軌跡的絕佳機會」、「就像一條劣質輪胎，當路況變得艱難時，就被磨得一乾二淨」、「這支球隊曾讓我們看到前所未有的上限，但今晚面對表現平庸的比利時卻徹底崩潰，結局令人失望。」、「這簡直是足球界的『克里夫蘭布朗隊』——每次你剛燃起一點希望，他們就會立刻把它粉碎」、「又一次在關鍵時刻用糟糕的表現搞砸了推廣足球的機會」。