我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油脂「大豆沙拉油」遭驗出致癌物苯駢芘超標，國民黨呼籲民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨新北市長參選人蘇巧慧應該監督中央，別忙卸責。對此，沈伯洋今（7）日強調，中央、地方協作很重要，不該互相推諉責任、噴政治口水。沈伯洋上午出席2026中國影響力網絡年會開幕典禮，媒體會後詢問，針對中聯油脂食安事件，國民黨是要求沈伯洋、蘇巧慧監督中央，是否認為此事是中央地方互推？沈伯洋表示，前天他一直在強調，此事沒有分中央、地方，中央、地方一定要協作，因為中央先掌握廠商編號，有了編號後，地方流到哪些商家，需要地方調查、需要衛生局，然後再回報、彙整，因此沒有中央，地方，這件事情就無法繼續下去，「中央、地方的協作就是如此的重要，真的不是互相推諉責任，個人噴政治口水的時候」。沈伯洋舉例，現在颱風來臨要防災，也沒有在分這些東西，看到哪裡有問題就趕快衝過去處理、提醒、建議，大家一起把防災做好、一起把油品揭露做好，他相信讓國人心安，是最重要的一件事。另外，對於颱風即將來襲，市長蔣萬安表示，市府在颱風來臨前都會持續進行全面清淤，不會鬆懈。沈伯洋則說，樂觀其成，不管是中央地方協作，還是地方清淤，防災沒有分藍綠、政治口水，媒體追問，蔣萬安下午可能會與國民黨主席鄭麗文同台，沈伯洋回應，蔣萬安要跟誰同場是個人選擇。