我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周五颱風中心尚未越過中央山脈前，台北、桃園、宜蘭及花蓮降雨最為明顯。（圖／中央氣象署）

▲氣象署最新「120小時各主要城市暴風侵襲率」，包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

強烈颱風巴威持續朝台灣逼近，各國路徑預報逐漸收斂，有機會停班停課？中央氣象署指出，巴威最快周四發布海上颱風警報，深夜不排除海陸警齊發；，北部、東半部將率先迎來明顯風雨，各地也須嚴防豪雨及強陣風。氣象署預報員黃恩鴻接受《NOWNEWS》採訪指出，巴威颱風周四前將持續穩定朝西北西方向移動，目前已是強烈颱風，預估周四後將進入關鍵北轉階段，周五晚間至周六白天最接近台灣。雖然靠近台灣時強度可能略為減弱，但仍可維持強烈颱風等級。黃恩鴻表示，巴威接近台灣時，暴風半徑預估將達320至350公里，規模相當驚人。以2015年重創台灣的蘇迪勒颱風為例，當時暴風半徑約300公里，巴威甚至有機會更大。中央氣象署預估，最快周四發布海上颱風警報，周四深夜至周五凌晨不排除發布海上、陸上颱風警報。至於各地風雨時程，黃恩鴻指出，越接近暴風圈中心，風雨就越劇烈，尤其迎風面的北台灣須提高警戒。周五颱風中心尚未越過中央山脈前，台北、桃園、宜蘭及花蓮降雨最為明顯；到了周六上午，颱風中心預估已移至中央山脈西側，西半部雨勢將逐漸增強。不過，由於颱風路徑預估將由台灣北部近海通過，北部平地仍會有持續且明顯的降雨，民眾應提前做好防颱準備。然而根據氣象署的最新「120小時各主要城市暴風侵襲率」，包括基隆市、宜蘭縣都已經衝到90%，而台北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市也都全部在80%以上，中部地區普遍落在65%至79%之間，南部縣市則是38%至57%之間。，但實際上最終還是要看各縣市政府公告，請民眾這幾天隨時關注颱風最新動態以及提早做好防颱準備。