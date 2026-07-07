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▲林鳳於埃及孤兒院關懷弱勢兒童，並提供偏鄉愛心物資，展現愛心無國界精神。（圖／聯盟提供）

▲36位獲獎者，是來自不同領域的傑出典範，展現獎項的公信力與代表性。（圖／主辦單位提供）

深耕文化藝術與公益領域的金卓獎，日前舉辦第十屆頒獎典禮，由中華兩岸人文藝術交流協會主辦，吸引近400位藝文界、企業界、教育界及公益團體代表齊聚，共同見證年度文化藝術與公益盛會。其中，長期投入公益服務的林鳳榮獲頒社會公益貢獻獎，肯定多年來投入公益、回饋社會的努力。主辦單位表示，金卓獎創立宗旨在於表彰長期深耕文化藝術、教育公益及社會服務領域的傑出人士，希望讓默默奉獻者獲得更多關注與肯定，進一步帶動善的循環。今年評選採推薦與審議制度，經各界專業人士推薦，並由評審委員會審查通過，最終遴選出36位來自不同領域的傑出典範，展現獎項的公信力與代表性。本屆典禮星光雲集，包括有「亞洲車神」之稱的陳雙全，以及榮獲金馬獎終身成就獎的資深演員石雋等人皆到場共襄盛舉。大會也首度頒發「藝術文化終身成就獎」予歌仔戲名家黃香蓮，表彰其多年來對台灣歌仔戲文化傳承與創新的卓越貢獻。在眾多得獎者中，林鳳因長年投入公益服務，獲頒「社會公益貢獻獎」。主辦單位指出，林鳳多年來積極參與國內外公益行動，不僅長期關懷台灣弱勢及罕病兒童，也曾前往埃及孤兒院捐贈物資、赴緬甸擔任公益講師、至中國偏鄉從事教育志工，並前往日本福島參與義演慰問災民，以實際行動投入公益服務，展現高度社會影響力。林鳳表示，父母離世後，讓她對生命有了更深刻的體悟，也更加堅定投入公益的信念，希望透過實際行動傳遞善意、幫助更多需要協助的人。她認為，公益不受國界限制，只要有能力，就應盡己所能回饋社會。林鳳過去也曾獲頒亞洲公益女領袖風雲人物獎，公益足跡遍及亞洲多個國家。此次再獲金卓獎肯定，不僅是對個人長年投入公益的鼓勵，也彰顯民間公益力量持續為社會帶來正向影響。