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葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的大兒子「迷你羅」（Cristiano Ronaldo Jr.）近年因足球天賦備受關注，不過比起球場表現，更令外界好奇的，是他的生母身分。自2010年迷你羅出生至今已16年，C羅始終未公開孩子母親的真實身分，這段故事也被外界視為足壇最神秘的未解之謎之一。2010年6月，C羅透過社群宣布自己升格當爸，並表示已與孩子生母達成共識，對方希望身分保密，因此孩子將由自己獨自撫養。他當時也呼籲外界尊重自己與孩子的隱私，不要過度關注家庭生活。多年來，外界不斷猜測迷你羅生母身分，甚至一度傳出各種版本，但C羅始終沒有正面回應。直到2015年接受英國主持人Jonathan Ross訪問時，他首度談及此事，坦言未來一定會把真相告訴兒子，但不是現在。C羅表示：「人生有些事情屬於隱私，每個人都應該尊重。」他強調，等兒子長大、到了適當時機時，自己一定會親口說明一切，「因為他是我的兒子，他值得知道真相；但我不會只是因為外界想知道，就公開這件事。」他也認為，孩子最重要的是在充滿愛的環境中成長，而不是被迫面對外界無止盡的好奇與檢視，因此多年來始終遵守當年與生母的約定，將她的身分保密至今。如今迷你羅已逐漸踏上足球之路，甚至入選葡萄牙青年代表隊，追隨父親腳步。儘管關於生母的討論從未停止，但C羅始終選擇將這個答案留給兒子，而非滿足外界的好奇心，也讓這份長達16年的承諾，成為不少球迷眼中最溫柔的父愛。