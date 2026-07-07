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▲韓國，三星。（圖／美聯社／達志影像）

韓國科技巨擘三星電子傳出驚人捷報！受惠人工智慧（AI）浪潮持續發威，帶動記憶體晶片需求強勁狂噴，三星電子今日預估，第2季營業利益將較去年同期暴增高達19倍，數字之驚人，令市場為之側目。根據法新社報導，身為全球最大記憶體晶片製造商的三星在官方聲明中表示，預估今年4至6月的第2季營業利益將達到89.4兆韓元（約新台幣1.9兆元），較去年同期暴增1810%，成長幅度堪稱誇張。隨著全球對AI資料中心所使用的先進記憶體晶片需求持續狂熱升溫，韓國半導體大廠今年可說是賺到手軟，一路受惠並不斷刷新歷史獲利新高紀錄。這波前所未有的產業榮景，也讓內部勞方要求調薪的呼聲跟著水漲船高。所幸三星及時與員工就獎金方案達成共識，成功化解原訂5月爆發的大罷工危機，避免影響生產進度。更驚人的是，根據韓聯社引述旗下數據公司資料指出，三星今天公布的財測數字，竟比市場原先預估還要高出6.2%，再度刷新單季歷史紀錄，展現驚人的成長動能。三星同時透露，第2季營收可望大增129%，來到171兆韓元的驚人規模，最終正式財報將於本月底正式公布，市場屆時可望進一步確認獲利細節。值得注意的是，三星目前正與韓國國內死對頭SK海力士攜手合作，共同參與一項規模高達800兆韓元的龐大公私協力投資計畫，準備在韓國西南部打造全新半導體製造中心，企圖搶佔下一波AI晶片商機。不過，榮景背後仍暗藏隱憂。部分分析師示警，AI基礎建設投資若出現延後跡象，恐將成為衝擊當前記憶體市場榮景的最大風險。對此，Counterpoint Research研究分析師黃明生（音譯）則持不同看法，他表示目前尚未看到「供應商產能與客戶需求之間的缺口正在縮小」的跡象，暗示這波AI晶片榮景恐怕還有得旺。