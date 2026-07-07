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致癌油事件慢半拍？卓榮泰：中聯通報隔日食藥署立即稽查

追查致癌油下游還要顧民生 卓榮泰：必須維護供應油品平衡

致癌油事件政府挨轟慢半拍 卓榮泰：沒有一個政府會放著食安問題不處理

中聯油脂爆出提供給泰山企業、福壽實業及福懋油脂的大豆沙拉油中含有一級致癌物苯駢芘且超標4倍，1300公噸致癌油流入市面，國內多家知名品牌與餐飲業者中鏢。外界質疑中央處理慢半拍，對此行政院長卓榮泰今（7）日還原處理過程時間序，強調沒有一個政府會放著食安問題不處理，「我們是積極在處理」，被問是否要求衛福部長跟食藥署長下台，卓榮泰回應「他們已經在做這個工作了」。卓榮泰表示，每次發生食安的問題，國人都會非常的不安，下游廠商也會非常的焦慮，政府一定是用最審慎、積極的態度來處理，並說明6月11日，下游廠商主動通報給中聯，但是中聯是到6月30日才通報給相關的單位。7月1日，食藥署就進行稽查，並認定油品製程過程的油品是超過標準，因此7月1日當天就決定，7月3日中午要將第1層、18個品項、30個批次的中聯油品全部下架，這是第一個決定。卓榮泰說，7月3日又衛福部與食藥署首長，再度確定第2層的廠商到底有多少，因為得到的訊息是從地方政府報來的，有224家、291家，食藥署自己又核定之後後來又出現了257家。認為對於廠商的認定不能有錯誤，也不能有遺漏。所以要求食藥署再度的全面查定所有廠商到底有多少？那當7月3日又決定第二項事情是，要求衛福部在7月4日召開專家會議以及公協會的座談，一方面取得科學上的認定，一方面取得公協會對整個事件，大家有沒有進一步的期待要求或共同的做法？這是7月3日決定的。7月3日又決定了第三件事情是，對於中聯如果經查屬實，有隱匿通報、延誤通報、隱匿不實資料的時候，那必須依照《食品安全衛生管理法》規定來科以重罰，衛福部也就這幾項的原則進行。卓榮泰說，昨天再度召集會議，確定了所有廠商，不是原來的那些數字，那是由地方政府報上來的；中央透過上游廠商直接跟廠商要求提供全部的數字，所以才有昨天360家的廠商。昨天要求公布360家廠商，同時對360家的廠商加工製品是否超過標準，而這標準就是依照7月4日專家會議的決定，油製品成分超過20%的就必須馬上下架。因此決定超過標準的油製品必須馬上下架，而且沒有超過的，也要求廠商自主檢查，能夠提出安全的保證，讓消費者在採購的時候也能夠清楚地知道。卓榮泰表示，但是到現在為止，因為是要求公布這個360家以下的油製品的廠商產品是在昨天的午夜，目前食藥署正動員所有的人力在清查360家廠商大部分已經提出來的產品，希望儘快在時間內將各產品公布，依照科學的根據，也讓消費者能夠清楚知道。但是這幾天還在做很重要的一件工作，就是如果中聯不能夠恢復生產的話，接下來的油品供應在市場上的秩序要如何全力的來維護？必須維護供應的平衡，也必須維護價格的穩定，以照顧民生，這也是包括衛福部、包括農業部全部都在這2、3天都在準備這樣的事情。另要求教育部對於所涉及的學校，進一步地跟學校取得聯繫，所幸目前是暑假期間，並沒有營養午餐的供應，所以沒有發生更多的問題，但是就以往發生的狀況，還是要清楚地追究。卓榮泰說，因此現在除了對這些油品進一步來查驗是否違規，也要對中聯是否提供不實資料、刻意的隱匿通報等重大違規事項來查緝。因此衛福部食藥署會逐日地就查處情形的更新狀況，向國人做清楚的說明。強調沒有一個政府會放著食安問題而不去處理，但也要顧慮到整個資料內容的嚴謹與正確，希望能夠用最清楚的方式來告訴國人，也希望衛福部能夠儘快地將繼續的查處狀況向國人做說明。最後媒體追問政院是否要求衛福部長跟食藥署長下台，卓榮泰回應表示，「他們已經在做這個工作了」。