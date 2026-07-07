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高雄推動3億防洪計畫 陳其邁：最快今年底、最遲明年中完成

巴威颱風路徑逐漸明朗，中央氣象署預估最快9日發布海上颱風警報、10日上午發布陸上颱風警報。由於高雄6月才歷經豪雨造成多處積淹水，外界高度關注重災區及山區防颱整備情形。對此，高雄市長陳其邁今（7）日表示，市府已提前召開應變會議，全面盤點上個月的淹水熱區，並要求各項緊急防洪措施須在颱風來襲前完成，全力將災害降到最低。陳其邁指出，市府昨天已召開防颱應變會議，由水利局針對今年6月豪雨造成積淹水的地區逐一盤點，希望在颱風抵達前完成各項防災整備，包括預先部署移動式抽水機、加高部分堤防等緊急措施，以提升防洪能力，因應本週末可能帶來的強降雨。針對長期改善工程，陳其邁表示，市府已完成整體水利設施盤點，並向經濟部爭取相關補助經費。其中，二仁溪月世界一帶將先完成移動式抽水機部署及部分堤防加高工程，他也要求相關作業必須在本週五前全數完成。此外，高雄也規劃推動固定式抽水站及堤岸改善等長期防洪工程，總經費約3億元。陳其邁透露，中央日前已前往現場會勘，市府將全力加速工程進度，目標希望最快於今年底、最遲明年中完成相關設施，進一步提升防洪韌性。對於巴威颱風可能帶來的影響，陳其邁分析，依目前路徑研判，颱風將偏向台灣北部通過，與前年「凱米颱風」路徑有些相似，因此高雄受到的影響恐是雨勢比風勢來得大。不過，由於山區降雨可能相當劇烈，市府今天下午也將針對山區防災及各項應變措施再度加強整備，希望將颱風對高雄造成的損害降至最低。