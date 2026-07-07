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▲巴威颱風今明兩天持續向西移動，周四接近台灣東方後開始北轉，預估將在周五、周六上午最靠近台灣。（圖／中央氣象署提供）

▲巴威颱風周五、周六全台降雨將明顯增強，中部以北、東北部、南投及花蓮山區都有豪雨發生機率。（圖／中央氣象署）

▲周四之前各地高溫普遍可達32度以上，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有局部36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象署提供）

巴威颱風持續朝台灣逼近！中央氣象署指出，巴威目前仍維持強烈颱風等級，預估周四開始北轉，暴風圈將在週五傍晚接觸陸地，整體在周五晚間至周六白天最接近台灣，屆時將帶來明顯風雨，最快周四白天發布海上颱風警報、晚間至周五凌晨發布陸上警報。由於颱風暴風半徑大，中部以北、東北部地區、南投及花蓮山區雨勢最明顯。中央氣象署預報員李孟軒預報指出，巴威颱風預計在周五、周六最靠近台灣，最新路徑預估將在台灣東北方近海至台灣北部海面機率最高，雨勢最明顯的地區在中部以北、東北部、南投、花蓮，尤其中部以北山區有豪雨等級降雨發生機會。他指出，目前台灣附近受太平洋高壓影響，雲量少、午後需留意雷陣雨。隨著太平洋高壓自周四起逐漸東退，巴威路徑將開始北轉，預估周五抵達台灣東方至琉球南方海域，周六來到台灣東北方近海，之後於周六晚間朝中國沿海接近。李孟軒表示，巴威接近台灣期間強度將略為減弱，但仍可能維持中度颱風上限至強烈颱風下限等級，加上暴風半徑仍有約350公里，影響範圍不可小覷。若後續路徑沒有明顯改變，預他說明，巴威預估周五進入琉球附近海域，周五晚間至周六白天是距離台灣最近的時段。依照氣象署作業規定，陸上颱風警報須在暴風圈接觸陸地前18小時發布，降雨方面，李孟軒表示，今、明兩天各地仍以晴到多雲為主，午後西半部山區，以及北部、嘉義至南投一帶有局部短暫雷陣雨；周四午後雷雨範圍擴大至南部及中部山區，晚間起桃園以北降雨也將逐漸增加。隨著颱風逼近，周五、周六全台降雨將明顯增強，中部以北、東北部、南投及花蓮山區都有豪雨發生機率，其中台中以北山區甚至可能出現豪雨以上等級降雨。待下周颱風遠離後，各地雨勢可望逐漸趨緩，但西半部仍有午後局部雷陣雨，宜蘭、花蓮則有局部短暫降雨。氣溫方面，李孟軒指出，周四之前各地高溫普遍可達32度以上，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有局部36度以上高溫發生機率。到了周五，由於降雨增加，高溫將略為下降，不過金門及花東縱谷仍可能受到焚風影響，氣溫偏高。另外，他提醒，從周三開始，北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島都有發生長浪的可能，周四馬祖沿海也須留意長浪，呼籲民眾若前往海邊活動，務必提高警覺、注意安全。