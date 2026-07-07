巴威颱風目前已經補血大成功，強度達到巔峰狀態持續近逼台灣，不少人也都很關心周五、周六到底會不會停班停課。就有網友好奇去看地球直播，想看巴威颱風到底有多大顆，結果空拍畫面讓他震撼：「實在太美」，不過同時又希望不要侵襲台灣。文章曝光後引起廣大迴響，許多人都表示：「傻眼，這麼大顆真的是先不要來」、「看完已經不想放假了！」
地球直播「巴威颱風空拍太震撼」！觀眾傻眼：不想要放假了
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「沒事去看個地球直播，巴威颱風真的超大一顆，而且結構超結實，很希望它不要來，但不得不說真的很美，雖然說這顆颱風不是近期最強，但如果真的按照現在路徑接近台灣，應該是這幾十年來最大、最完整的颱風了！」
貼文曝光後，不少網友都表示：「這什麼情況，大到不希望它來台灣，我不想放假了」、「巴威的發展是所有颱風的夢想，夢幻開局，電影都不敢這樣演，環境暖化因素，加上有足夠遠的距離及時間發育，就贏過很多強颱」、「這顆大到希望不要往台灣來，我願意少放一次颱風假也不要有災情」、「本來還在想說會不會停班停課，看完突然覺得還是上班好了」、「先不要來謝謝！台灣不歡迎這種可怕的東西」。
禮拜五會停班停課嗎？周六撞大學指考「是否延期周三公告」
然而很多民眾都在關心禮拜五到底會不會停班停課，根據氣象署最新預估，巴威颱風預計周三深夜至周四之間會逐漸轉向北方移動，海上警報最快周四發布，陸上警報不排除在周四晚間或周五白天，周五、周六是影響台灣最劇烈的時刻，因此周五、周六中部以北的縣市非常有可能會停班停課，民眾還是要以各縣市政府公告為主，即時觀測最新颱風動態以及做好防颱準備。
至於本周六正好撞上大學指考，考生也很關注是否會有延期的問題，大考中心今（7）日表示，今天開放考生應考資訊及試場分配表查詢，周三（8日）將會召開應變會議，將依據氣象署所提供資訊，於重視考生和試務人員生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息，考生務必留意最新消息。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「沒事去看個地球直播，巴威颱風真的超大一顆，而且結構超結實，很希望它不要來，但不得不說真的很美，雖然說這顆颱風不是近期最強，但如果真的按照現在路徑接近台灣，應該是這幾十年來最大、最完整的颱風了！」
禮拜五會停班停課嗎？周六撞大學指考「是否延期周三公告」
然而很多民眾都在關心禮拜五到底會不會停班停課，根據氣象署最新預估，巴威颱風預計周三深夜至周四之間會逐漸轉向北方移動，海上警報最快周四發布，陸上警報不排除在周四晚間或周五白天，周五、周六是影響台灣最劇烈的時刻，因此周五、周六中部以北的縣市非常有可能會停班停課，民眾還是要以各縣市政府公告為主，即時觀測最新颱風動態以及做好防颱準備。
更多「巴威颱風」相關新聞。