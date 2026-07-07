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地球直播「巴威颱風空拍太震撼」！觀眾傻眼：不想要放假了

巴威颱風真的超大一顆，而且結構超結實，很希望它不要來，但不得不說真的很美

▲巴威颱風目前強度已經到達巔峰，七級暴風圈半徑已經達到350公里，空拍畫面可以看出這顆颱風有多大。（圖/Space Exploration Network）

禮拜五會停班停課嗎？周六撞大學指考「是否延期周三公告」

海上警報最快周四發布，陸上警報不排除在周四晚間或周五白天，周五、周六是影響台灣最劇烈的時刻，因此周五、周六中部以北的縣市非常有可能會停班停課

▲根據氣象署最新預估，巴威颱風預計周三深夜至周四之間會逐漸轉向北方移動，海上警報最快周四發布，陸上警報不排除在周四晚間或周五白天，周五、周六中部以北縣市停班停課機率高。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

周三（8日）將會召開應變會議，將依據氣象署所提供資訊，於重視考生和試務人員生命安全等前提下，實施應變措施