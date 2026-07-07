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中國湖北省東部多個地區，昨（6日）晚間遭遇強對流極端氣候襲擊，大雷雨、大風、龍捲風橫掃黃石、黃岡、鄂州等地，至少造成8人死亡、1人失聯。有傷者事後回憶，當下整個人被風吹起，隨後更被樹樁、玻璃等物品砸傷。綜合中媒報導，湖北省的極端天候主要集中在6日晚間7點至11點，上述地區出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮更記錄到13級陣風，部分鄉鎮出現龍捲風。報導指出，6日晚上的湖北龍捲風，監測風力達13級，速度高達每秒40公尺左右，龍捲風中心氣壓極低，強大的吸力能輕易把重達數噸的車輛捲起，就連被龍捲風吹起的樹枝、礫石、金屬等物，在高速運動下都有了恐怖破壞力。有黃岡師範學院的傷者事後告訴當地傳媒，當下整個人被大風吹起、雙腳離地，隨後更被樹樁、玻璃等雜物砸傷；家住大冶市金牛鎮的陳姓男子講述龍捲風過程，聲稱大風持續不到2分鐘，自家房頂已被掀翻，週邊有太陽能板、家電被吹飛，所幸家人平安。中國湖北氣象局首席專家王曉玲解釋，龍捲風在湖北算是罕見，上次出現已是2021年5月14日，這次龍捲風是由多重因素疊加的，主要是「美莎克」颱風殘渦環流與梅雨鋒面疊加，形成極強暖濕氣流，同時，東北冷渦又攜冷空氣南下，導致冷暖空氣在湖北省上空劇烈碰撞；而且，高空和地面有很強的垂直風切變，風就像「扭毛巾」一樣旋轉、加強，形成龍捲風。中國氣象單位提醒民眾，應密切注意氣象預警，強對流天氣應避免外出，在家時盡量遠離門窗、外牆，待在房屋中心或沒有窗戶的小房間。假設所處房屋剛好為簡易板房、臨時建築物，則需迅速轉移至鋼筋混凝土建築物內；若事發時人在戶外，則需遠離大樹、電線桿、廣告牌、圍牆。