第一銀行持續布局數位金融與社群經營，宣布攜手人氣插畫家「麵包樹」推出全新LINE動態貼圖「小粉獅 × 麵包樹 動物萌友集合篇」，即日起開放免費下載。民眾加入第一銀行LINE官方帳號即可取得貼圖，完成指定互動遊戲，還有機會抽中AirPods 4及LINE POINTS等獎項，藉此提升用戶互動與數位服務使用率。
第一銀行表示，此次推出的小粉獅聯名貼圖收錄「平安」、「謝謝」、「辛苦了」、「支持」等日常實用語句，也加入「慵懶耍廢」、「我只是一隻豬」等趣味內容，結合小粉獅與麵包樹筆下角色，希望讓民眾在日常通訊中增添更多互動樂趣。
除推出免費貼圖外，一銀同步舉辦「小粉獅貼圖連連看」互動遊戲，即日起至8月6日止，民眾透過LINE官方帳號完成遊戲挑戰，即有機會抽中AirPods 4、LINE POINTS 500點及10點等獎項。
配合數位金融推廣，第一銀行也推出「活力第一！神指對決」活動，即日起至7月24日止，首次申辦iLEO數位帳戶的民眾，可享新台幣12萬元以內2%活期存款優惠利率，每月另享跨行轉帳及提款各10次免手續費，並有機會抽中1萬元現金，希望吸引更多民眾體驗數位金融服務。
第一銀行指出，近年持續強化數位通路及社群經營，目前Facebook粉絲數、LINE官方帳號好友數均居公股銀行前段班，Instagram、YouTube等平台互動人數也持續成長。未來將持續結合創意內容與金融服務，透過更多元的數位互動，提升品牌與客戶間的連結，打造更便利的金融服務體驗。【小粉獅 x 麵包樹 免費貼圖下載】https://firstbk.tw/976jkn【活力第一！神指對決】https://firstbk.tw/93hx3k
我是廣告 請繼續往下閱讀
除推出免費貼圖外，一銀同步舉辦「小粉獅貼圖連連看」互動遊戲，即日起至8月6日止，民眾透過LINE官方帳號完成遊戲挑戰，即有機會抽中AirPods 4、LINE POINTS 500點及10點等獎項。
配合數位金融推廣，第一銀行也推出「活力第一！神指對決」活動，即日起至7月24日止，首次申辦iLEO數位帳戶的民眾，可享新台幣12萬元以內2%活期存款優惠利率，每月另享跨行轉帳及提款各10次免手續費，並有機會抽中1萬元現金，希望吸引更多民眾體驗數位金融服務。
第一銀行指出，近年持續強化數位通路及社群經營，目前Facebook粉絲數、LINE官方帳號好友數均居公股銀行前段班，Instagram、YouTube等平台互動人數也持續成長。未來將持續結合創意內容與金融服務，透過更多元的數位互動，提升品牌與客戶間的連結，打造更便利的金融服務體驗。【小粉獅 x 麵包樹 免費貼圖下載】https://firstbk.tw/976jkn【活力第一！神指對決】https://firstbk.tw/93hx3k