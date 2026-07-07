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東森綜藝節目《明星算算鍋》由5566團長孫協志擔綱主持。最新一集邀請余祥銓、柔柔與女兒小元寶，大聊夫妻婚後的種種紛爭與轉變。節目中柔柔當場爆料婚後讓她暴怒的事：「自從生小孩後，他一直抱怨沒有自由了，我想說我也沒有自由啊，一樣都要在家顧小孩。他還抱怨夜店群組踢他出去，但這應該的吧！當爸爸了幹嘛還一直去夜店！」對此余祥銓趕緊澄清：「不是夜店啦！是每週有跟朋友約健身房的習慣，有一次我在外面到半夜 12 點多，我在車上她打電話唸我，回家後唸到凌晨四點，結果我被唸到睡著！」柔柔則立刻反駁：「明明只唸一個小時他就睡著了，哪有唸到四點？而且你睡著了怎麼知道到幾點？」余祥銓當場語塞，孫協志聽完則忍不住嗆：「祥銓你的生理時鐘是不是有問題？聽下來真的會比較相信柔柔說的。」不過柔柔也暖心替老公說好話：「自從生小孩後他有了很大的改變，以前他都會出去跟朋友玩，但現在假日都待在家帶女兒出去。他開始很照顧我爸媽的身體，還會幫我爸爸每個月去醫院拿藥，也會叮嚀吃藥。」余祥銓直言自己說話直接：「柔柔懷孕期間，我媽為了柔柔，每天都會煮一條魚，讓懷孕的柔柔補身體，但其實我跟我爸（余天）不愛吃魚，以前好像被魚刺卡到過，然後柔柔吃魚會孕吐。有一天吃飯，魚土味比較重，我媽夾了魚肉到柔柔碗裡，柔柔就用求助眼神看我，我鼓起勇氣跟媽說：『柔柔說她不想吃魚，她快吐了。』」沒想到柔柔立刻糾正：「沒有！他不是這樣說，他是說『媽，柔柔說她不想再吃妳煮的魚，妳不要再煮了』。」柔柔崩潰表示，明明一家人都不愛吃魚，結果老公竟把鍋甩到她身上：「明明就是你們都討厭吃，幹嘛用到我的身上來，製造婆媳問題的根本就是你！」讓全場笑翻。余祥銓補充我媽（李亞萍）之所以很生氣，是因為當時還有我爸幫腔：「對啊，每天吃魚幹什麼？我們姓余，每次煮魚也只有妳（李亞萍）一個人吃。」孫協志聽完崩潰直呼：「祥銓你真的太直男，你的用詞很有問題，強調『妳煮的魚』，意思是別人煮的就可以，這不出事才有問題吧！」余祥銓回憶，當時柔柔在桌下拼命踢他的腳暗示趕快把話圓回來，結果他竟然直接在長輩面前喊：「妳幹嘛踢我？」讓眾人聽了直搖頭，認證他是名符其實的「鋼鐵直男」。