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2026世界盃16強淘汰賽，東道主美國以1：4慘敗給比利時，黯然結束本屆世界盃之旅。儘管無緣晉級8強，美國隊仍可從國際足總（FIFA）手中獲得高達1500萬美元的賽事獎金。然而，真正在場上拚搏的美國男足，最終實際分得的獎金卻只剩下600萬美元，這背後的原因與美國足協的一項歷史性協議息息相關。美國隊闖入16強所獲得的1500萬美元獎金，並不會全額落入男足球員的口袋。根據美國足協（USSF）在2022年簽署的里程碑式集體勞資協議（CBA），這筆鉅額獎金將經過以下步驟進行嚴格分配。美國足協將首先從總獎金中抽取20%的份額（即300萬美元），作為國家隊的青訓發展與足協營運資金。扣除足協抽成後，剩餘的1200萬美元並非由男足球員獨享。根據協議中的「男女同酬」條款，這筆獎金必須在美國男足（USMNT）與美國女足（USWNT）的球員池之間進行50/50的平分。因此，經過足協抽成與平分後，本次參與世界盃的男足球員們，最終將獲得600萬美元的獎金分配；而另外的600萬美元，則將直接分發給未參與本屆賽事的美國女足球員。長期以來，男足與女足世界盃的FIFA官方獎金存在著巨大的鴻溝。為了解決這項性別不平等的爭議，美國足協於2022年促成了這項被視為全球足壇先例的勞資協議。該協議明文規定，無論是男足還是女足參加世界盃，球隊獲得的總獎金都將匯入同一個資金池，並在扣除足協的固定比例後，由兩隊球員均分。這意味著，當美國女足在未來的女足世界盃中奪得高額獎金時，美國男足球員同樣也能從中分得一半的利潤。這項制度雖然讓男足在本次賽事中看似「少拿」了獎金，但卻是美國足壇落實性別平權的重要里程碑。回顧這場淘汰賽，美國隊的表現確實不盡人意。面對實力強勁的比利時，美國隊防線頻頻出漏。下半場第57分鐘，美國門將弗里茲更發生了致命的盤帶失誤，將球權直接拱手讓給比利時中場瓦納肯，讓對手輕鬆推射空門得手。這記離譜的失誤徹底擊潰了美國隊的士氣，加上盧卡庫在補時階段的進球，美國最終以1：4慘敗。隨著美國隊的淘汰，本屆世界盃的三支地主國（加拿大、墨西哥、美國）也全數在16強階段宣告出局，未能將主場優勢轉化為晉級門票。