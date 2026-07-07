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印太戰略智庫執行長矢板明夫昨天遭中國籍廖姓男子攻擊。對此，總統府發言人郭雅慧今（7）日表示，像這樣跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，逾越法律的底線，是不會容許的，接下來台灣也會跟民主友盟國家持續反制中共這樣的跨國鎮壓；他向中國呼籲，與其在島鏈之間製造軍事的壓力、窮兵黷武，「還不如做好內政，照顧自己國人」。針對矢板明夫被攻擊一事，郭雅慧上午受訪時表示，首先，要對矢板明夫表達最誠摯的慰問，祝福其能夠早日康復，同時，也要感謝警方第一時間，迅速掌握嫌犯行蹤，在機場就把人順利地逮補，後續交由司法單位會再進行更詳盡的調查與咎責。郭雅慧指出，這起案件是中國在實施《民族團結進步促進法》之後第一起在台灣所發生，像這樣子跨國鎮壓的暴力脅迫的案件，「我們要表達嚴厲的譴責，同時也凸顯了中國在全世界各地用跟蹤、用騷擾、用暴力脅迫的方式，在壓制多元的聲音、在箝制言論自由」。他強調，台灣是個民主的社會，對於這樣的情況，逾越法律的底線，是不會容許的，接下來台灣也會跟民主友盟國家持續反制中共這樣的跨國鎮壓。郭雅慧向中國呼籲，與其在島鏈之間製造軍事的壓力、窮兵黷武，「還不如做好內政，照顧自己國人」；與其在跨國之間做這樣的鎮壓，用暴力的方式來威脅，還不如以德服人，他們的這些行徑，也反倒讓國際社會更看清楚中國政權的本質。郭雅慧並呼籲國人要特別注意，因為中國《民族團結進步促進法》在7月1日正式上路，到中國去一定要加倍地注意風險，尤其如果以113年統計到今年6年30日為止，中國對於台灣人赴中，在中國遭到關押或是限制人身自由或是盤查，像是這樣的人數有374人之多。他強調，7月1日之後惡法正式上路，呼籲國人到中國一定要加倍謹慎注意安全。對於如何看待中國昨天發射潛射洲際飛彈，美國國務院今天也有發聲明，表示北京快速發展不透明核武，要敦促他們參加限武會議。郭雅慧說，北京在島鏈之中製造軍事壓力，同時也對周遭國家做灰帶侵擾，還有針對東海、南海跟台海周邊，以假執法的方式，進行真擴權，再加上昨天對著太平洋試射洲際彈道飛彈，都引起國際之間的恐慌，所以要呼籲，中國要克制、要回到以規則為基礎的國際秩序上，「我們會持續強化自我防衛能力，會以實力帶來和平，同時也會跟國際友盟大家持續合作，確保在印太、在國際上、在整個台海之間的民主、和平和繁榮」。