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人民健康不能打折！盧：只要含致癌油就應全面下架

中聯油脂「大豆沙拉油」檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，衛福部食藥署日前宣布，除問題原型油品外，使用受影響油品含量超過20%的加工食品需預防性下架，含量未達20%者則免下架，引發各界議論。台中市長盧秀燕今（7）日重砲批評中央，不僅先前延後公布流向，如今又訂出「20%以下不用下架」的標準，她一連3次強調「無法認同，台中市也恕難配合」，表示台中將維持「全揭露、全下架、查到哪裡公布到哪裡」的最高食安標準。盧秀燕今天主持市政會議前受訪表示，民以食為天，人民健康永遠是最重要的。她批評中央第一時間沒有公布問題油品流向，直到近一週後才對外揭露，如今又規定使用問題油品比例低於20%的加工製品無須下架，「我們無法認同，本市也恕難配合」。她指出，台中市從事件爆發第一時間起，就依循近年建立的最高食安標準處理，「查到哪裡、公布到哪裡」，持續追查問題產品流向，沒有任何保留，因此對中央延後公布資訊及放寬下架標準的做法，都無法接受。盧秀燕強調，即使一瓶產品中問題油品比例不到20%，她也不容許、更不希望市民吃下肚。她認為，無論是20%、10%，甚至更低的比例，都沒有足夠的科學依據可以證明安全，「只要有致癌油，人民吃了就可能對健康造成影響」。她表示台中市自事件發生以來，始終採取「全揭露、全下架」原則，不論問題油品流向何處，一律要求業者預防性下架，這也是台中市政府面對歷次食安事件一貫堅持的最高標準。盧秀燕最後再次重申，對於中央規定「20%以下不用下架」，台中市政府「不認同，也不會配合」。她並批評中央試圖減少公布資訊、延後揭露流向的做法「也不以為然」，強調食安資訊應該全面公開，唯有「全揭露、全下架」，才能真正守護人民健康、重建民眾對食品安全的信心。