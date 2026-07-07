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含有第一級致癌物苯駢芘的1300公噸問題油品流入市面長達三個月，總統賴清德6日震怒說重話「該下架就下架、該停產就停產、該究責就究責」。台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍、幹事長邱慧洳、立委陳昭姿、劉書彬與前食藥局長康照洲今（7）日召開記者會，要求衛福部長石崇良負責下台、行政院長卓榮泰赴立法院進行專案報告，並向全民道歉。陳昭姿表示，這起事件暴露「制度、法規、管理、程序」全面失靈。中聯油脂4月8日至10日已出貨1300公噸大豆沙拉油給福懋、福壽、泰山等公司，卻到4月13日才送驗；福壽下游南僑4月底自主檢驗發現苯駢芘超標，通知福壽後，福壽直到6月11日才通知中聯，中聯又拖到6月30日才向衛福部通報。她痛批，「通報需要一個多月嗎？這中間有多少油被人民吃下肚？」陳昭姿進一步指出，中聯第一次送SGS檢驗結果為1.6μg/kg未超標；南僑通報異常後，再送愛之味實驗室檢驗卻變成4.68μg/kg超標；同批留樣再送SGS檢驗，更高達8.1μg/kg，超過法定標準4倍。她質疑，同一批油品檢驗結果落差巨大，究竟是檢驗樣本還是檢驗方式出問題，甚至懷疑首次檢驗是否存在疑點。康照洲表示，台灣歷經米糠油、地溝油、混油等重大食安事件後，已建立業者自主管理、第三方檢驗及政府抽驗的「三級品管」制度，但此次事件顯示整體監督機制失靈。他指出，若南僑4月底發現異常時即可直接向衛生局通報，主管機關便能提早介入，民眾也不用多吃兩個月的污染油。康照洲建議，未來應建立下游業者直接通報機制，主管機關也不應只鎖定單一製程，而應同步檢驗重金屬、戴奧辛、多氯聯苯等可能污染物，完整釐清風險。邱慧洳則批評，政府過去一週從總統、行政院到衛福部「滿腦子只有選舉」，食藥署7月3日還以「業者也是受害者」為由拒絕公布下游名單，直到輿論壓力升高，才陸續公布257家、360家業者。她質疑，《食品安全衛生管理法》明定有毒物質不得製造、加工、調配，食藥署卻訂出20%以上才預防性下架、20%以下由業者自主管理的標準，「如果20%以下真的沒問題，就請總統、院長、部長示範喝給全民看。」邱慧洳表示，政府高喊「食安五環」，要求建立追溯追蹤、強制檢驗及監測制度，如今卻徹底破功，1300公噸問題油至今回收不到總量2%，人民知情權也在資訊分批公布中被犧牲。她認為，石崇良6月30日就應掌握事件嚴重性，卻未即刻處置，反而南下輔選，地方政府只能自行公布流向、清查校園營養午餐用油。她要求石崇良下台負責，卓榮泰赴立法院專案報告，向全民交代延誤原因及政治責任。陳清龍表示，賴清德說「該究責就究責」，但政府只究責廠商，卻未檢討行政責任。《食安法》明定有毒物質不得製造加工，食藥署卻訂出20%以下不用下架標準，「這是哪一個天才想出來的？」他批評，行政院號稱AI行動內閣，卻直到昨晚才成立專區，仍未公布受影響產品項目，民眾購買食品根本無從判斷。陳清龍也批評，衛福部官員毫無政治責任，呼籲石崇良不要再戀棧職位，卓榮泰也應向全民公開道歉；既然法務部已要求政風及檢調徹查，衛福部更不應以「偵查不公開」為由拒絕國會監督。劉書彬指出，福懋、福壽、泰山三家業者食用油市占率高達30%至45%，行政院設有食安辦公室，卓榮泰理應負起責任。她也要求食藥署除公布下游業者外，應盡速公布受影響產品品項，讓消費者能夠辨識風險。黨團主任陳智菡最後表示，此案證明政府「食安五環完全破功」，監督及管理機制全面失靈。民眾黨團正式提出三項訴求：擴大檢驗油品、衛福部長石崇良下台負責，以及行政院長卓榮泰赴立法院專案報告，並將提案要求卓榮泰就此次食安事件向全國人民公開道歉。