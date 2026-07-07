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國民黨立委萬美玲的兒子、準備角逐桃園市議員的參選人佀（音同似）廣洋被多名昔日同窗指控霸凌，歷經數月沉默，佀廣洋昨終於透過書面聲明道歉，稱自己年少時期不成熟，因為自己的行為讓他們受到傷害。不過同黨議員詹江村認為，沒有必要退選，因為高雄市長參選人賴瑞隆也還在參選，若要退選，賴應該做為表率，甚至批社會用超過縣市首長密度的媒體、社群網站審視力度已經有些超過。詹江村說，霸凌欺負同學，在社會大眾來講沒有辦法接受，但佀廣洋願意出來，為他小時候調皮搗蛋、欺負同學的過往道歉，他認為是非常好的第一步，至於有些人要佀廣洋退選，「我想至少沒有這個必要」，因為賴瑞隆現在也在參選中，若要佀廣洋退選，賴瑞隆應該做為表率。詹江村也說，一些沒有求證的事證，當然希望網路不要再造謠，有逾越法律的部分，也歡迎佀廣洋提告，他也說，對於一個新人，用超過縣市首長密度的媒體和社群網站審視，這個也是有史以來第一次看過，力度都有些超過了，但不管怎樣，候選人他本身承受的這些壓力，進廚房就不要怕熱。詹江村強調，雖然同黨，但也絕對不會護短。日後媒體對他還有疑問的部分，也鼓勵佀廣洋勇敢面對，如果有必須誠懇跟人家道歉，如果有人要提出民事求償，該賠償人家也該賠償人家，沒有的事情也應該說清楚，其他也不要硬栽贓，就實事求是，公平公正的論斷這件事情。