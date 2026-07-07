台灣夏季多颱風，巴威颱風最新各國路徑預測一致，超肥大巨颱「關鍵北轉」本周五、周六最靠近台灣。颱風天前可以爬山嗎？雪霸國家公園粉專提醒「颱風登山六大安全宣導」，小編表示：務必時刻追蹤預報，影響期間最好提早取消行程或延期，不要勉強出發；若人在山上遇到發布海上警報最好馬上撤退，安全回家最重要。
颱風天前可以爬山嗎？颱風動態、氣象預報是關鍵
本周台灣面臨巴威颱風來勢洶洶，最新各國路徑預測一致，根據中央氣象署最新預報，基隆、宜蘭暴風侵襲率已突破90%，超肥大巨颱「關鍵北轉」本周五、周六最靠近台灣。
雪霸國家公園粉專今（7）日發出「颱風登山安全宣導」，提醒近期將上山的山友務必多加留意，尤其是雪山西稜、聖稜線及其他多日行程，人在稜線上時，天氣往往比平地更快惡化，撤退也更困難。若行程時間接近颱風影響期間，請提早取消或改期，不要勉強出發。
太魯閣國家公園也表示，「颱風來臨前，山下可能看起來風平浪靜、甚至是出大景的藍天，但高山地區往往會提早出現強陣風與間歇性豪大雨。隨著颱風逼近，山區更極易發生落石、坍方、樹木倒塌以及溪水暴漲。」強烈建議「預報有颱風，請主動取消行程」。為了大家的生命安全，務必避險。
雪霸國家公園「登山防颱六大安全評估」！警報動態、取消時機
1、每天追蹤颱風路徑和山區預報
2、長程路線先想好撤退點與下山備案
3、若天候已有不穩趨勢，請提早取消、延期或下撤
4、山上如果開始風變強、持續降雨，不要等到情況變差才決定
5、溪谷路段留意暴漲，高稜線留意強風與失溫
6、衛星通訊設備、手機及行動電源確認充足
雪霸國家公園粉專小編更提醒，已入山的長程隊伍，請主動留意天氣狀況，如遇海上颱風警報發布，請山友配合相關管制措施，及早調整行程撤退，以自身與隊伍安全為優先，還在山上的隊伍如手機訊號不好，仍請定時跟留守人回報安全。
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本周台灣面臨巴威颱風來勢洶洶，最新各國路徑預測一致，根據中央氣象署最新預報，基隆、宜蘭暴風侵襲率已突破90%，超肥大巨颱「關鍵北轉」本周五、周六最靠近台灣。
雪霸國家公園粉專今（7）日發出「颱風登山安全宣導」，提醒近期將上山的山友務必多加留意，尤其是雪山西稜、聖稜線及其他多日行程，人在稜線上時，天氣往往比平地更快惡化，撤退也更困難。若行程時間接近颱風影響期間，請提早取消或改期，不要勉強出發。
太魯閣國家公園也表示，「颱風來臨前，山下可能看起來風平浪靜、甚至是出大景的藍天，但高山地區往往會提早出現強陣風與間歇性豪大雨。隨著颱風逼近，山區更極易發生落石、坍方、樹木倒塌以及溪水暴漲。」強烈建議「預報有颱風，請主動取消行程」。為了大家的生命安全，務必避險。
1、每天追蹤颱風路徑和山區預報
2、長程路線先想好撤退點與下山備案
3、若天候已有不穩趨勢，請提早取消、延期或下撤
4、山上如果開始風變強、持續降雨，不要等到情況變差才決定
5、溪谷路段留意暴漲，高稜線留意強風與失溫
6、衛星通訊設備、手機及行動電源確認充足
雪霸國家公園粉專小編更提醒，已入山的長程隊伍，請主動留意天氣狀況，如遇海上颱風警報發布，請山友配合相關管制措施，及早調整行程撤退，以自身與隊伍安全為優先，還在山上的隊伍如手機訊號不好，仍請定時跟留守人回報安全。
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