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▲台南市長黃偉哲現場聽取水利局簡報，了解各項防颱整備狀況，努力守護市民生命財產安全。（圖／南市府提供）

▲ 因應巴威颱風逐漸接近及可能帶來強降雨，臺南市政府全面啟動防汛整備工作。（圖／南市府提供）

因應巴威颱風逐漸接近及可能帶來強降雨，臺南市政府全面啟動防汛整備工作。市長黃偉哲今(7)日上午前往中西區中成路，穿戴青蛙裝實地進入寬2.7公尺、高2.5公尺的箱涵內部檢視清淤及排水狀況，了解防洪設施整備情形。黃偉哲表示，防災工作沒有僥倖，市府秉持超前部署之精神，積極落實清淤維護及強化排水建設，全力降低豪雨及颱風可能帶來的積淹水風險。黃偉哲表示，因應颱風可能影響臺南，今天特別前往視察雨水下水道巡檢及維護情形，實地了解防汛整備成果，並感謝水利局同仁長期投入下水道巡檢及維護工作。他也指出，下水道作業環境不僅空氣品質不佳，還可能存在有害氣體影響，工作相當辛苦且具有風險，希望未來持續導入機器人等科技設備協助巡檢，以科技提升作業效率，同時降低人員執勤風險，讓有限人力發揮更大效益。黃偉哲強調，自2018年底至今，臺南市雨水下水道建設長度已增加約54公里，建設總長度已達到753公里，而市府將持續完善排水設施，提升整體防洪能力，讓市民生活安全更加有保障。他強調，未來仍將持續推動雨水下水道建設，逐步健全排水系統，提升城市防洪韌性。另外，黃偉哲也表示，市府近年已持續增設滯洪池，並了解相關治水措施的重要性，但都市治水仍受到土地取得、人口密集及居民接受度等現實條件限制，在有限空間下，市府仍會依循工程專業，透過堤防改善、抽水設施及排水系統等多元措施，盡力降低淹水風險，並強調大自然的力量無法完全克服，市府將持續做好各項防汛整備，努力守護市民生命財產安全。水利局表示，此次視察地點為中西區B幹線雨水下水道系統，該幹線主要收集民族路二段、青年路及開山路等區域地表逕流，最終進入成功路幹線通往運河出海，是中西區重要排水幹線之一。此外，並於今(115年)汛期前已完成開孔檢查，而今日現場檢視確認箱涵內部無淤積、壁體結構良好、排水順暢，顯示平時維護及清淤工作已發揮成效。水利局指出，確保下水道防洪功能的關鍵在於落實平時維護與清淤，而為迎戰汛期，各區公所年初即發包開孔檢查及清淤開口契約，優先針對嚴重淤積孔位進行檢視。今年1月至6月間，市府已完成高達7,891孔的人孔檢查。此外，在檢查過程中，若發現淤積深度達箱涵內部深度10%以上，即刻派工辦理清淤，迄今為止，雨水下水道已清淤長度達68,203公尺，清淤量達14,209立方公尺，同時搭配環保局每月辦理的側溝巡清，確保排水網絡暢通。此外，各低窪地區抽水站、移動式抽水機皆已完成保養維護及預佈，各區域防汛器材儲存備料補充也已全面完成整備。南市府呼籲，請市民朋友於颱風期間應隨時留意氣象資訊及市府公告，共同做好防颱準備，攜手降低災害風險，並可多加利用臺南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，即時掌握第一手防汛資訊，提早做好防災、避災事宜；另如遇緊急災情，可撥打1999市民服務專線通報，市府將派員協助處理。