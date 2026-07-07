2026世界盃16強賽中，挪威25歲球星哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度的精彩表現，踢走5屆冠軍巴西晉級，本次賽事中哈蘭德場上表現、場下有趣表情包等，吸引許多民眾注意，有球迷笑稱他是「魔人普烏」，其實他私底下還是一位遊戲玩家，不僅會玩《Minecraft》紓壓，還很期待《俠盜獵車手6》（GTA 6）上市。
靠打電動紓壓！跟女友都愛《Minecraft》
哈蘭德曾分享，足球賽場上經常要面臨高壓力，休假時電玩就是他紓解壓力的辦法，他過去在個人的YouTube頻道中分享，自己最推薦的遊戲是2009年原版的《決勝時刻：現代戰爭2》，並稱讚是史上最偉大的射擊遊戲之一，他還在家裡打造一間「電競房」，讓哈蘭德在休假時可以邀請朋友來家裡同樂。
除了射擊遊戲之外，經典沙盒遊戲《Minecraft》也是哈蘭德熱愛的遊戲之一，哈蘭德也分享，他會跟女友伊莎貝爾·豪格森·約翰森（Isabel Haugseng Johansen）一起玩，兩人都是《Minecraft》遊戲的玩家，他們會一起吃烤肉串、一邊在《Minecraft》蓋房子。
期待《GTA 6》上市 受困荒島唯一選擇
全世界玩家都在期待的《俠盜獵車手6》（GTA6），將在11月19日上市，身為遊戲玩家的哈蘭德也很期待，4月時就大方承認自己很期待這款大作，一直在倒數《GTA 6》的上市時間。
哈蘭德甚至表示，如果自己有一天被困在荒島上，只能選擇一款遊戲陪伴他度過餘生，他唯一的選擇絕對就是《GTA》系列。《GTA》自由度超高的開放世界，吸引許多玩家投入大量心力在遊戲中，有趣的玩法也吸引全球超多粉絲熱愛，目前台灣仍不能預購《GTA 6》。
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哈蘭德曾分享，足球賽場上經常要面臨高壓力，休假時電玩就是他紓解壓力的辦法，他過去在個人的YouTube頻道中分享，自己最推薦的遊戲是2009年原版的《決勝時刻：現代戰爭2》，並稱讚是史上最偉大的射擊遊戲之一，他還在家裡打造一間「電競房」，讓哈蘭德在休假時可以邀請朋友來家裡同樂。
除了射擊遊戲之外，經典沙盒遊戲《Minecraft》也是哈蘭德熱愛的遊戲之一，哈蘭德也分享，他會跟女友伊莎貝爾·豪格森·約翰森（Isabel Haugseng Johansen）一起玩，兩人都是《Minecraft》遊戲的玩家，他們會一起吃烤肉串、一邊在《Minecraft》蓋房子。
全世界玩家都在期待的《俠盜獵車手6》（GTA6），將在11月19日上市，身為遊戲玩家的哈蘭德也很期待，4月時就大方承認自己很期待這款大作，一直在倒數《GTA 6》的上市時間。
哈蘭德甚至表示，如果自己有一天被困在荒島上，只能選擇一款遊戲陪伴他度過餘生，他唯一的選擇絕對就是《GTA》系列。《GTA》自由度超高的開放世界，吸引許多玩家投入大量心力在遊戲中，有趣的玩法也吸引全球超多粉絲熱愛，目前台灣仍不能預購《GTA 6》。
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