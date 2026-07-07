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中共實施《民族團結進步促進法》還不到一週時間，印太戰略智庫執行長矢板明夫6日演講結束後，突遭一名中國籍男子襲擊濺血，警方隨後在台中國際機場將33歲廖男攔截逮捕。事件發生後引發各界譴責，高雄市長陳其邁也強調，暴力對台灣民主是個非常大的傷害，呼籲政府部門將幕後組織、個人，都應該要揪出來。陳其邁今（7）日受訪時表示，台灣是一個民主法治國家，每個人的言論自由都受到《憲法》保障，這樣的暴力行為「非常、非常不應該」。他呼籲政府相關單位深入追查，除了釐清案情外，更應徹底調查幕後是否有組織、團體或特定人士介入策劃，「都應該要把它揪出來」。陳其邁也指出，相關單位應在這段期間加強對相關人士的人身安全維護，避免類似事件再次發生。他表示，台灣最珍貴的價值就是自由與民主，任何人在台灣發表言論，都應受到憲法保障，而非遭遇暴力對待。最後，陳其邁嚴正譴責這起攻擊事件，認為這不僅傷害受害者，更是對台灣民主制度的一次重大衝擊。