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▲C羅雖擁有財富，但為了讓孩子保持奮鬥的動力並避免沉迷物質，他在日常生活中對大兒子（如圖）採取了相當嚴格的「鐵血教育」。（圖／C羅IG＠cristiano）

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）擁有5個孩子，過去受訪時常提及育兒觀念，兒子11歲時他不願意買iPhone，除了擔心兒子對科技過度沉迷，也想讓他學會「不是說什麼東西想要就能輕易得到。」此外，C羅也直言討厭兒子太有錢，怕他因此失去奮鬥的動力，教育觀讓許多亞洲父母讚嘆：「從小灌輸孩子錢得來不易」、「很多華人家庭就是因為給錢所以才富不過三代。」C羅雖擁有財富，但為了讓孩子保持奮鬥的動力並避免沉迷物質，他在日常生活中對孩子們採取了相當嚴格的「鐵血教育」。過去C羅曾分享，大兒子小羅納度（Cristiano Ronaldo Jr.）快12歲時曾不斷要求想要一支智慧型手機，但他卻堅決拒絕，除了不想讓孩子沉迷科技，也想讓他們學會「不是每樣東西想要都能輕易得到。」此外，為了讓孩子明白今天優渥的生活得來不易，C羅更曾特地帶兒子參觀自己小時候居住的貧民區，讓他了解要成為頂級球員必須付出巨大的努力，看到破爛的住所，讓兒子感到不可思議，直問：「爸爸，你住在這裡嗎？」C羅分享，自己其實討厭兒子這麼有錢，擔心這些「唾手可得」的一切會抹滅孩子追求成功的渴望。C羅想告訴孩子的是，沒有什麼會從天而降，兒子擁有比一般孩子更多的資源，但想要成功仍必須花費更多的努力。C羅的教育觀念讓許多父母看了讚嘆，表示：「C羅真的是嚴父」、「懂得教育孩子資源得來不易，這才是有家教」、「亞洲家長可不這麼想」、「亞洲父母：我們家就是這麼有錢，你不要怕。」