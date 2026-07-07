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7日（週二）09:00 （目前位置）：馬里亞納群島／大型強颱／中心氣壓935百帕／最大風速每秒50公尺（瞬間最大風速70公尺）

（目前位置）：馬里亞納群島／大型強颱／中心氣壓935百帕／最大風速每秒50公尺（瞬間最大風速70公尺） 後續增強 ：中心氣壓一度增強至920百帕／最大風速每秒55公尺（瞬間最大風速75公尺）

：中心氣壓一度增強至920百帕／最大風速每秒55公尺（瞬間最大風速75公尺） 10日（週五）09:00（接近沖繩預測）：位置沖繩南部／強度「非常強」／中心氣壓935百帕

日本氣象廳最新颱風警報再度拉高！根據長崎放送與TBS新聞週二（7日）上午最新觀測資料顯示，第9號強颱「巴威」目前正以「大型強颱」等級穿越馬里亞納群島，在短暫增強至「猛烈」等級後，恐將於本週五（10日）至週六（11日）期間，以極度危險的「非常強」強度正面直撲沖繩本島及先島群島，威脅程度直線飆升。根據最新預報，巴威颱風已在菲律賓以東海域再度增強至「猛烈」等級，預計將於10日（週五）以日本氣象廳分類中第二高強度「非常強」（中心氣壓935百帕、最大瞬間風速每秒70公尺）朝沖繩南部逼近，並於11日（週六）進一步靠近先島群島，威力驚人。日本氣象廳最新一週預報指出，颱風對沖繩及奄美海域的影響時間恐怕相當漫長，從9日（週四）一路持續到12日（週日）前後，期間將出現警報等級的強對流天氣、巨浪與暴雨，甚至不排除發布警報等級的風暴潮，當地民眾務必提高警覺、提早防範。除了沖繩首當其衝，日本西部地區也預計在11日（週六）前後出現巨浪；受颱風外圍濕氣影響，西部部分地區從10日（週五）至12日（週日）將陸續出現降雨，東部地區則將於12日（週日）跟進降雨，氣象單位提醒天氣恐怕會出現急遽惡化的情況，須隨時留意最新資訊。颱風預計於12日（週日）左右轉向中國中部移動。隨著巴威颱風逐步逼近沖繩，外界更關心的是：颱風掃過沖繩、先島群島後，接下來是否會轉向影響台灣？根據先前多國氣象機構模擬顯示，巴威抵達沖繩南方後，路徑分歧將逐漸擴大，多數預測認為颱風後續可能從台灣往中國方向前進，但也有部分模式顯示颱風將北上進入東海。換言之，台灣東部海域及北部地區未來幾天恐怕都不能掉以輕心，尤其若颱風路徑稍有偏移，外圍環流掃過台灣本島的機率仍不低。中央氣象署後續是否發布海上颱風警報，以及颱風實際北轉角度，都將是牽動台灣天氣變化的關鍵，籲民眾密切關注最新颱風動態。