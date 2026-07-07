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2026美加墨世界盃比利時稍早4：1大勝美國，正式挺進最終8強，33歲替補前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）第93分鐘傷停補時階段踢進一球，讓他成為世界盃史上第一位於單屆賽事中、替補登錄3場皆有進球的球員，此外，他本屆賽會也寫下不少紀錄，包含小組賽對紐西蘭踢進世界盃生涯第6球，讓他榮登比利時隊史進球王，另外他為國家隊踢進93球，也高居歐洲國家隊歷史射手榜第2，僅次於葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）。本屆世界盃中，盧卡古多數以替補身分登場，在下半場靠個人爆發力、身材優勢為球隊搶分，小組賽尾聲至今，盧卡古已經連續3場在替補登場後為比利時建功，包含小組賽對紐西蘭替補登場進球、32強淘汰賽交手塞內加爾又替補登場絕殺進球，最後是稍早結束的16強賽，他於最後階段錦上添花，攻入比利時第4球。賽後根據Opta數據統計，盧卡古是首位於單屆賽事中、替補登錄3場皆有進球的球員，打破由米拉（Roger Milla）、佛勒（Rudi Völler）和許爾勒（André Schürrle）等人共同保持的2場紀錄。值得注意的是，比利時在最強替補前鋒盧卡庫帶動下，也讓他們擁有最強大的板凳火力，本屆世界盃中，比利時由替補球員攻入的總進球數已多達5顆，是本屆所有參賽球隊中替補火力最兇猛的隊伍。盧卡古小組賽對紐西蘭替補登場進球，是他在世界盃踢進的第6球，打破比利時隊史在世界盃進球紀錄，原紀錄是傳奇球星馬克·威爾莫茨（Marc Wilmots）的5球，目前「盧卡古障礙」更已達到8球。截至目前，盧卡古已為比利時國家隊攻入93顆進球。在歐洲男子國家隊的歷史射手榜上，他目前高居歷史第2，在所有歐洲球員中，僅次於葡萄牙巨星C羅。