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在國際美元走強及外資持續匯出之下，新台幣兌美元貶破32元大關，創逾3個月新低價，市場也關注是否成為新常態，還是可能重返「31字頭」？外匯專家李其展今（7）日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時預期，短期內新台幣呈現大區間震盪，後續走勢則需觀察本週四美國聯準會（Fed）公布會議紀要內容，還有央行態度及外資動向。根據央行最新公布的外資匯出入數據顯示，外資6月在台灣市場的股利與盈餘匯出金額達170億美元，雖然本金也有約95億美元的匯入，但兩相抵銷之後，外資6月仍淨匯出超過70億美元。外匯專家李其展分析，這波外資大規模匯出，主要應屬於市場的「獲利了結」操作，而非全然看空台灣市場。由於美國市場仍面臨升息壓力，外資基於資金調度與風險控管，因而選擇將獲利資金匯回。雖然近期外資在台股賣超幅度已由先前的動輒新台幣7、800億甚至上千億元，縮減至昨日的255億元，力道仍屬中等偏多，導致新台幣承壓。在外資匯出及國際美元走強之下，新台幣兌美元也貶破了32元整數大關，今日早盤持續下探32.083元，李其展分析，此波貶勢主要受到外資發放股利與盈餘匯出影響，至於是否可能再回到「31字頭」？還是有可能，前提是台股必須大漲，迫使外資「認錯」並回頭大舉買超台股，新台幣就會回升。也不只新台幣在貶，在市場預期美國可能升息之下，亞洲貨幣兌美元近期也都面臨貶值壓力，其中日圓表現尤為疲軟，更已貶破162。李其展預期，日圓短期內將維持「偏弱震盪」格局，但要再大幅重貶空間相對有限。至於日本央行是否已進場干預匯市，目前官方並未對外證實，態度趨向保守。對於新台幣接下來表現，李其展預估，短期內波動區間將擴大，約落在31.7元至32.2元之間，「32字頭」是否成新常態仍很難說，即便相較新台幣升值，理論上新台幣貶值對以出口為導向的台灣影響相對小一些，但央行也必須考量通膨壓力，也不會放任新台幣一直貶下去。這從央行最新公布外匯存底數據就可看出，6月減79.22億美元，跌破6000億美元，來到5971.52億美元，主要原因除了外匯存底投資運用收益，主要貨幣兌美元匯率變動之外，還有就是央行為維持外匯市場秩序進場調節，即央行為阻貶新台幣「賣美元、買新台幣」。至於美元是否還會繼續走強？李其展認為，本周四美國聯準會（Fed）公布FOMC會議紀要是重要觀察指標，尤其有多少聯準會官員表態支持升息及還有新主席華許的態度。若支持升息的「鷹派」聲音超出預期，市場對升息的預期可能進一步升高，美元指數再往上衝的機率就會增加。也就是說，屆時非美貨幣將面臨更大貶值壓力。