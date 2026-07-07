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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平今（7）日在主場迎戰科羅拉多洛磯隊的比賽中繼續擔綱「第一棒、指定打擊」。他在第3局下半敲出一發石破天驚的左外野逆轉2分砲，同時也是個人本季第19轟。這發全壘打不僅幫助道奇逆轉比分，更讓他大聯盟生涯累計全壘打數來到299轟，距離「300轟」壯舉僅剩最後一步。對此，大谷在日本火腿時期的前輩田中賢介也讚嘆：「能夠把球推向反方向開轟，代表大谷翔平目前的打擊狀態正在急遽回升。」比賽首局，大谷面對洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland），雖然成功掌握球路，擊出初速111.8英里（約179.9公里）的強勁平飛球，但可惜正面遭到中外野手接殺。3局下，道奇在0：1落後情況下展開攻勢，拉辛（Dalton Rushing）先敲出右外野線二壘安打攻占得點圈，形成無人出局二壘有人的絕佳機會。輪到大谷登場時，他抓住弗里蘭第一顆紅中偏甜的卡特球猛力一揮，小白球以105.9英哩（約170.4公里）的驚人時速、29度的完美角度，劃破洛杉磯夜空，筆直扎進左外野看台。這發飛行距離達379英呎（約115.5公尺）的反方向兩分砲，瞬間將比分逆轉為2：1，引爆全場道奇球迷瘋狂歡呼。這是大谷自台灣時間6月30日對運動家敲出第18轟後，睽違6場比賽再度開轟，同時也是他本季第19發全壘打。在這支全壘打過後，大谷大聯盟生涯累積全壘打數來到299轟，距離「300轟俱樂部」只差最後一步。大谷翔平在擊出球的瞬間留在打擊區凝視了球幾秒，隨後才邁出確信步、開始跑壘。擔任日本轉播單位《NHK BS》球評、同時也是大谷在日本火腿時期的前輩田中賢介讚嘆道：「能夠把球推向反方向開轟，代表大谷翔平目前的打擊狀態正在急遽回升，讓人非常期待他接下來的打席。」