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中聯油食安事件延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨（6）日質疑張善政市府的稽查方式無法讓市民安心，市府隨即反擊，指黃沉默5天才開口，卻把砲口對準地方，是「幫中央洗地」。對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹反擊，張市府避答食安疑慮扯中央，「裝睡的人叫不醒」。黃世杰昨質疑張善政市府的稽查方式無法讓市民安心，呼籲教育局應公開清查期間、對象、方式、供餐廠商、食材供應商、逐校清查狀態等，並主動通知家長，必要時也應再擴大清查範圍；市府則表示，黃世杰沉默5天，終於對致癌油事件開口，但令人遺憾的是，第一件事不是要求中央盡快掌握完整流向、公布完整名單，而是急著把砲口對準桃園市政府。對此，黃宣尹表示，黃世杰所提出的疑慮，是來自許多桃園家長對校園食安的合理疑問，桃園市政府不面對問題，還扭曲成「幫中央洗地」，讓人不能理解；他質疑，面對食安問題，中央當然要追源頭、查流向、依法究責，但桃園市政府難道沒有責任顧好桃園孩子的餐桌嗎？黃宣尹呼籲，市府既然說教育局已經交叉比對，那就請公開清查期間、比對方式、供餐廠商、食材供應商、逐校清查狀態，若桃園真的查無使用，這是好事；既然是好事，更應該公布清查證明，讓家長安心。「食安問題沒有妥協的餘地，更不是政治操作！」黃宣尹強調，桃園市政府把家長想知道的問題說成政治操作，果然是「裝睡的人叫不醒」，如此才是真正的政治操作、迴避民眾疑慮，相信桃園人都看在眼裡。