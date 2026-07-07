我是廣告 請繼續往下閱讀

▲C羅（右）曾在受訪中透露，大兒子克里斯蒂亞諾（左）現在已會為他反擊酸民。（圖／翻攝自IG@cristiano）

葡萄牙足球巨星是C羅（Cristiano Ronaldo），隨著葡萄牙在2026世界盃8強賽中敗北後，結束了他的最後一屆世界盃。但一直視他為偶像，並繼承他衣缽踏入足球界的大兒子「迷你羅」克里斯蒂亞諾（Cristiano Ronaldo Jr.），卻曾希望他繼續踢，並希望有一天可以和爸爸一起比賽，父子倆的感情讓外界動容。其實迷你羅曾多次為爸爸反擊酸民，還在爸爸被拿來跟新星拉明耶馬（Lamine Yamal）比較時，直呼：「他還沒贏得任何榮譽。」大力捍衛爸爸在足球界地位。將爸爸C羅視為偶像的迷你羅，曾在直播中被問到同世代的超級新星拉明耶馬（Lamine Yamal）是否比C羅更強時，直接霸氣回應「他很棒，但還沒有贏得任何榮譽。」大力維護父親在足球界的歷史地位，看得出來非常崇拜自己的父親。除此之外，C羅也曾在受訪時，透露大兒子已經懂得維護爸爸，還會在看到爸爸被酸：「不是好球員」、「有人比你爸強」等的各種負評時，直接為他霸氣反擊。對於兒子的成長，C羅也感到非常欣慰，他曾表示兒子看起來像是非常快樂的小男孩，並表示：「他很聰明，就像他爸爸一樣。」他透露會跟兒子說要做自己、有教養，並認為教育是最重要的，「良好的教育，就意味著健康的成長。」展現了慈父的一面，以及他對孩子的教育方式。