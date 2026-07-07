2026世界盃足球賽如火如荼進行中，中職下半季也熱烈開打，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》將從7月10日開始，將有機會遇見穿戴稀有「體育館鑰匙圈」與「票券」飾品的7種皮克敏，這兩款飾品都會有獲得地點的名稱，皮友們先別把這兩種皮克敏放生啦！
根據皮克敏官方表示，從7月10日上午8點開始，紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅、岩石7種皮克敏，將推出稀有球類鑰匙圈，以及票券飾品版，而且這兩款飾品都會有獲得地點的名稱，讓你去看球、運動的同時，還能得到滿滿的回憶。
7種「體育館鑰匙圈」皮克敏
📍紅色：足球
📍黃色：籃球
📍藍色：棒球
📍白色：網球
📍紫色：橄欖球
📍岩石：羽球
📍羽翅：排球
全台體育館鑰匙圈刷點熱區
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■台北大巨蛋
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📌桃園市
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📌金門縣
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📌連江縣（馬祖）
■南竿體育館
稀有飾品皮克敏是什麼？
稀有飾品是一種不容易取得的飾品類型，只有收集到特定類別中所有可供收集的飾品皮克敏後才能獲得。透過提升稀有飾品皮克敏等級，將會獲得前往取得閃亮黃金贈禮的探險機會，而那些贈禮中將包含稀有飾品。因此有些玩家已經在哀嚎，「剛丟一堆票券皮」、「我月初才清倉丟掉一堆體育館和票券」，還有玩家表示，「我連一般都還沒收集完啊啊啊啊」。
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7種「體育館鑰匙圈」皮克敏
📍紅色：足球
📍黃色：籃球
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稀有飾品皮克敏是什麼？
稀有飾品是一種不容易取得的飾品類型，只有收集到特定類別中所有可供收集的飾品皮克敏後才能獲得。透過提升稀有飾品皮克敏等級，將會獲得前往取得閃亮黃金贈禮的探險機會，而那些贈禮中將包含稀有飾品。因此有些玩家已經在哀嚎，「剛丟一堆票券皮」、「我月初才清倉丟掉一堆體育館和票券」，還有玩家表示，「我連一般都還沒收集完啊啊啊啊」。