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▲費爾柴德日前更新Instagram個人簡介，新增「Professional baseball player for @mariners」字樣，並標註水手隊官方帳號。（圖／翻攝自費爾柴德IG）

曾代表台灣出戰世界棒球經典賽（WBC）的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），在遭克里夫蘭守護者指定讓渡（DFA）後成為自由球員，下一步動向備受關注。雖然一度傳出中職球隊有意延攬，但費爾柴德最終仍選擇留在美國發展，近日更透過社群平台自介透露加盟西雅圖水手，將繼續挑戰大聯盟舞台。對此經紀公司也證實，費爾柴德確實已經與水手簽約。費爾柴德日前更新Instagram個人簡介，新增「Professional baseball player for @mariners」字樣，並標註水手隊官方帳號。另一方面，他的妻子漢娜（Hanna Fairchild）也在社群平台分享多張西雅圖街景照片，讓外界幾乎確定，費爾柴德的新東家就是水手。對此經紀公司也證實，費爾柴德確實已經與水手簽約。對費爾柴德而言，西雅圖不只是新的落腳處，具有更特殊意義。他在西雅圖出生、成長，2022年也曾短暫效力水手體系，如今再度回到家鄉球隊，將展開職業生涯的新篇章。費爾柴德日前遭守護者指定讓渡，在完成讓渡程序後，未有其他大聯盟球隊承接合約。守護者原規劃將他下放3A，不過，由於費爾柴德的大聯盟年資已超過5年，依法擁有拒絕下放小聯盟的權利，因此他決定成為自由球員，重新尋找合適的發展機會。最終，他選擇加盟水手，預計將先從3A展開球季，持續爭取重返大聯盟的機會。費爾柴德加盟水手的消息一出，許多球迷在社群平台上紛紛送上祝福：「恭喜費仔！！！！」、「不管費仔去哪一隊都全力支持！！」、「肯定是祝福他」、「費仔留在大聯盟就是全台灣球迷的心願了」，也有球迷笑說：「中職各隊可以下班啦！」費爾柴德成為自由球員後，也吸引中職球隊注意。包括味全龍與統一獅都曾證實，曾透過管道了解球員加盟意願，其中味全龍總教練葉君璋也坦言，球隊確實曾與管理層討論並接觸費爾柴德。不過費爾柴德經過評估後，仍決定以挑戰大聯盟為優先，婉拒來台發展的機會，選擇加盟水手，繼續在美職體系尋求重返最高殿堂的機會。現年32歲的費爾柴德，生涯累積291場大聯盟出賽，繳出18支全壘打、69分打點、27次盜壘，打擊率2成21、OPS為0.686。除了具備外野守備能力外，也兼具速度與長打潛力，若能在3A繳出穩定表現，仍有機會再次獲得水手升上大聯盟的機會。