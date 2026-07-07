我是廣告 請繼續往下閱讀

曾演出《植劇場》戲劇的40歲男星歐陽倫，今年被診斷出長了5公分腦瘤，現已緊急接受開腦手術搶回一命。而他同為演員的老婆林子熙昨（6）日出席新劇《他的靈魂與他的書店》，談到老公病況一度哽咽落淚，直言「得知當下真的很崩潰。」林子熙昨日出席新戲《 他的靈魂與他的書店》記者會時，談及丈夫歐陽倫病情忍不住落淚，她坦言，丈夫術後一度手腳無力、生活無法自理，讓她見證到了生命的脆弱，也讓外界相當心疼。林子熙與歐陽倫愛情長跑10年，2020年步入婚姻，至今結婚6年，育有一子一女，家庭生活原本幸福美滿，然而今年3月，歐陽倫陸續出現左腳麻木、手部及頭部不適等症狀，夫妻原以為只是脊椎問題，後來在醫師建議下安排腦部MRI檢查，才發現右腦神經區藏一顆5公分大的腦瘤。由於腫瘤已壓迫運動神經，醫師建議立即開刀，歐陽倫於4月完成開腦手術，不過術後卻一度出現譫妄症，情緒失控、踹床、發脾氣等，甚至試圖自行拔管，更令人心疼的是，他手術後全身癱軟，林子熙形容丈夫就像「橡膠人」，連上廁所都得由她抱著、攙扶，甚至只能在地上慢慢滾。幸好歐陽倫已經順利出院，目前持續在家接受復健與電療，未來仍須持續追蹤，林子熙表示，這段陪伴丈夫抗病的日子，也讓她對生命有了全新體悟，並呼籲大家珍惜健康、把握與家人相處的每一天。