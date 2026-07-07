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▲德布勞內在比利時陣中的地位無庸置疑，但加西亞在調度上完全做到了「狀態至上，沒有特權」。（圖／美聯社／達志影像）

▲比利時超級巨星盧卡庫（Romelu Lukaku），本屆賽事多以替補或下半場關鍵重武器登場，並在過去兩場比賽皆有進球。（圖／美聯社／達志影像）

在2026世界盃16強淘汰賽中，比利時以4：1痛宰東道主美國，強勢挺進8強。本屆世界盃前，外界普遍認為這支「歐洲紅魔」的整體實力已嚴重下滑，遠不如過去幾屆的黃金世代。然而，他們卻一路殺進半準決賽，總教練魯迪·加西亞（Rudi Garcia）的執教功力絕對功不可沒，他敢於讓盧卡庫（Romelu Lukaku）板凳出發，同時讓主將德布勞內（Kevin De Bruyne）在關鍵戰未出場，光是這一點就比葡萄牙強。對比葡萄牙主帥馬丁內斯（Roberto Martinez）為了討好巨星C羅而拒絕做出戰術調整，最終導致球隊進攻陷入死水並黯然出局；加西亞顯然展現了更強的魄力。他不僅堅決讓隊史進球王盧卡庫從板凳出發，甚至敢於在生死戰中將中場核心德布勞內死死按在板凳上。事實證明，加西亞的鐵腕治軍，正是比利時能走到今天的最大關鍵。德布勞內在比利時陣中的地位無庸置疑，但加西亞在調度上完全做到了「狀態至上，沒有特權」。32強賽在對陣塞內加爾的比賽中，比利時一度以0：2落後。加西亞在第56分鐘果斷換下狀態不佳的德布勞內，隨後球隊彷彿脫胎換骨，在延長賽中以3：2驚天逆轉。到了對陣美國的16強戰，加西亞更是直接讓德布勞內枯坐板凳整整90分鐘，最終球隊行雲流水地以4：1大勝。球隊因應美國打法控制對方中場，充分運用了美國本屆出現的防守和守門員問題，最終以3球之差大勝，這就是教練對於比賽的影響力。賽後，當被問及對手陣中巴洛貢（Folarin Balogun）的爭議事件是否成為比利時的贏球動力時，加西亞不以為然地表示，球隊只專注於戰術執行。他甚至霸氣地回應了關於德布勞內缺陣的問題：「我們想要在比賽中掌握主動權，因為美國隊非常充滿活力與能量。我們今天不需要凱文（德布勞內），我們一樣能進球。」這場比賽的勝負在於中場的博弈。當美國隊的中場在關鍵時刻萎靡不振時，比利時隊長蒂勒曼斯（Youri Tielemans）接管了比賽。儘管主力中場奧納納（Amadou Onana）在上半場因膝傷被迫退場（這對比利時未來的賽程是一大隱憂），但蒂勒曼斯與搭檔拉斯金（Nicolas Raskin）完美地填補了空缺。拉斯金不僅送出助攻，在防守端也承擔了大量苦工；隨後替補上陣的瓦納肯（Hans Vanaken）更是在中場的壓制力上，全面輾壓了美國隊的亞當斯（Tyler Adams）、麥肯尼（Weston McKennie）與蒂爾曼（Malik Tillman）。加西亞戰術成功的另一大體現，在於他對板凳深度的極致利用。本場比賽，瓦納肯與盧卡庫接連從替補席挺身而出並取得進球。據統計，比利時本屆世界盃已有5球 是由替補球員攻入（盧卡庫3球、薩勒馬克爾斯1球、瓦納肯1球），這項數據追平了世界盃單屆賽事的歷史最高紀錄。世界盃單屆替補進球最多球隊紀錄：5球： 喀麥隆（1990年）5球： 義大利（2006年）5球： 德國（2014年）5球： 比利時（2026年）其中，盧卡庫不僅放下了先發的包袱，更成為世界盃史上第一位在單屆賽事中，3場比賽替補登場皆取得進球的球員。他在補時階段攻入球隊的第4球後，對著滿場美國球迷做出霸氣的慶祝動作——當一名球員為國家隊踢進93球時，他確實擁有這份底氣。美國隊連續四次在世界盃（2010、2014、2022、2026）倒在16強，而比利時則在近四屆世界盃中第三度殺入8強。從葡萄牙與比利時的對比中可以看出，在短期的高壓盃賽中，一名敢於將戰術凌駕於球員名氣之上的總教練有多麼重要。馬丁內斯的妥協讓葡萄牙的黃金陣容黯然退場；而加西亞的果決，則讓這支處於換血期、星光稍顯黯淡的比利時，重新找回了歐洲紅魔的獠牙。