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盧秀燕：事關全民食安 依法祭最高罰則

中聯油脂「大豆沙拉油」檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍，台中市政府除率先公布問題油品流向，今（7）日再祭出重罰。市長盧秀燕宣布，針對涉及問題油品的中聯油脂、福壽實業及福懋油脂3家公司，依《食品安全衛生管理法》裁處最高罰鍰，每家公司各罰300萬元；至於設籍彰化縣的泰山企業，則不在台中市裁罰範圍內。中聯油脂日前主動通報，旗下4月8日至10日出貨、批號315-1150404的大豆沙拉油，檢出苯駢芘（BaP）超標，問題油品總量約1,300公噸，其中流向福懋油脂約588公噸、福壽實業約421公噸、泰山企業約291公噸。台中市食安處率全國之先，於7月2日、3日連續公布福壽實業及福懋油脂下游出貨流向，包括路易莎咖啡、晶華酒店、老協珍、卜蜂、味王、爭鮮、貴族世家、味全、金色三麥、好樂迪等知名品牌均在名單內，受影響範圍遍及全台21個縣市。由於泰山企業屬彰化縣政府轄管，台中市僅公布泰山在台中市境內的下游流向。台中市長盧秀燕今天在市政會議前受訪表示，此案影響層面廣泛，攸關全民食品安全，市府歷經反覆查證、審慎研議後，決定依《食品安全衛生管理法》對涉及問題油品的中聯油脂、福壽實業及福懋油脂3家公司，一律裁處最高300萬元罰鍰。盧秀燕表示，台中市政府將持續秉持最嚴格的食安標準辦理，凡屬台中市轄管業者，依法究責絕不寬貸；至於設籍其他縣市的油脂業者及相關公司，則由所在地縣市政府依權責辦理裁罰及後續處置。