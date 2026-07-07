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對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧高喊成功向中央爭取新莊國影二期計畫，新北市府發表聲明打臉「除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步」。李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌6年就高喊要全額補助、全速推動，「六年過去，什麼都沒有變，依然空地一片，巧慧接棒繼續騙」。對於蘇巧慧昨晚在臉書宣布，向行政院爭取中央全力支持國影中心二期，新北市政府已發表聲明指出，國影二期從「民國109年」就是中央承諾全額負擔興建費用，文化部「去年」調整造價，自45億元變成83億，行政院「至今」終於同意。換句話說，6年過去了，除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，行政院官網上，至今還高掛蘇貞昌109年的說法，新莊國影二期經費「未來將由中央負擔，請文化部大力進行」，但六年過去，新莊國影依然是一片空地，蘇巧慧居然還在喊「向行政院爭取中央全力支持國影中心二期」，同樣一套，蘇貞昌騙完，換蘇巧慧繼續騙，連用詞都懶得改，「請問蘇巧慧，這六年來你在做什麼？」吳亮賢表示，對於蘇巧慧又稱成功增設800個汽車與800個機車停車位，新北市府也已打臉指出：「國影一期是新北市出地、出錢又出力，二期又給予行政協助，這塊基地就是停車場用地，市府全力配合規劃」，如今蘇巧慧竟有臉再割新北市政績，絲毫不把新北市長侯友宜與市府團隊的努力放在眼裡，甚至隻字未提侯友宜，再度上演「有政績，慧收割」、「表面尊侯，暗地割侯」。吳亮賢表示，新莊人等待國影二期開發，已經等待太久，李四川已公開表示，如果中央不做，未來李四川當選新北市長，一定拿回來做，全力推動開發，不會讓新莊人繼續等待。將推動國影二期串聯影視協拍、青年創作、展演空間等功能，並導入AI軟硬體設備、培育設計及技術人才，打造為台灣影視音人才培育中心，同時也可提供公園綠地、停車空間與展演活動，兼顧在地需求與台灣影視音文化產業發展。