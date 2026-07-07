強烈颱風巴威持續朝台灣東方海域接近，中央氣象署表示，颱風的影響並非等到登陸才開始，從外海時期便可能陸續帶來長浪、外圍雲系及環流影響。氣象署整理颱風接近的六大階段，提醒民眾從海面出現長浪、迎風面短暫陣雨、外圍環流增強，到颱風最接近時的狂風暴雨，以及遠離後可能引進西南氣流造成二次豪雨，每個階段都有不同風險。由於巴威結構完整、環流廣大，預估周五、周六最接近台灣，周三起東半部等沿海已有長浪發生機率。
巴威逼近台灣！氣象署揭颱風影響6階段：登陸前就有風險
氣象署示警，颱風造成的影響並不是等到登陸才開始，而是從距離台灣仍有一段距離時，就可能透過長浪、外圍雲系及環流，逐步改變天氣型態。氣象署也整理出颱風接近的六大階段，協助民眾掌握各階段可能出現的天氣變化與風險，提早完成防災準備。
⚠️第一階段：遠方颱風先帶來長浪
颱風距離仍遠時，天氣往往維持晴朗穩定，甚至高溫炎熱，但海面已可能受到颱風影響，出現長浪（湧浪）。氣象署提醒，即使陸地天氣正常，前往海邊戲水、釣魚或從事海上活動仍要提高警覺，以免發生危險。
⚠️第二階段：外圍雲系接近 迎風面開始變天
隨著颱風逐漸靠近，外圍雲系開始影響台灣，迎風面將陸續出現局部短暫陣雨，降雨過後仍可能短暫放晴，晴雨交替情況會愈來愈頻繁，同時海面風浪也會逐漸增強。
⚠️第三階段：外圍環流報到 風雨持續升級
當颱風外圍環流開始影響台灣，雨帶移入後，各地容易出現一陣一陣的間歇性降雨，降雨頻率及雨勢都會逐漸增加，伴隨明顯陣風，有時即使撐傘也難以抵擋橫向吹襲的雨勢，外出需特別留意安全。
⚠️第四階段：颱風最接近 狂風暴雨全面襲擊
當颱風中心或主要對流雲系接近時，受影響地區將面臨狂風豪雨、暴潮及巨浪等威脅，是整個颱風過程中最危險的時刻。氣象署提醒，應避免非必要外出，留在室內最安全。
另外，若所在地恰巧被「颱風眼」通過，雖然可能短暫出現風平浪靜，但並不代表颱風結束，隨後另一側眼牆接近時，狂風暴雨將再次來襲，切勿趁機外出。
⚠️第五階段：颱風遠離 外圍環流仍有影響
即使颱風中心逐漸遠離，最劇烈的風雨已經減弱，但外圍環流仍可能持續帶來降雨及陣風，天氣依舊不穩定，民眾仍不可因風雨減弱而鬆懈。
⚠️第六階段：颱風過後 要防二次豪雨
颱風離開後，不代表天氣立即恢復穩定。氣象署指出，後續仍須注意環境安全，並留意是否引進西南氣流，或與東北季風形成共伴效應，進一步造成局部地區顯著豪雨。
若颱風過後仍持續出現豪大雨，氣象署將發布豪雨特報，必要時甚至啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，持續提供比照颱風警報等級的豪雨資訊，提醒民眾提高警戒。
巴威颱風周五、周六最接近台灣 周三起先防長浪
氣象署指出，巴威屬於環流廣、強度高的颱風，在接近台灣期間發生強風豪雨的機率偏高，但實際降雨熱區、風勢強弱及影響範圍，仍將受到颱風接近時的位置、強度及暴風圈大小影響，提醒民眾持續留意最新預報資訊，適時做好防颱準備，以降低災害風險。
氣象署表示，目前巴威颱風持續朝台灣東方海域接近，預估周五、周六將最靠近台灣。不過，由於目前距離仍遠，後續究竟從海面通過，或更接近陸地，仍需持續觀察最新路徑變化。
此外，巴威結構完整、環流廣大，即使尚未接近，周三起就可能率先帶來長浪，東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島及基隆北海岸須特別留意，周四長浪影響範圍還將擴大至馬祖沿海，有海邊活動或海域作業規劃的民眾應審慎評估。
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氣象署示警，颱風造成的影響並不是等到登陸才開始，而是從距離台灣仍有一段距離時，就可能透過長浪、外圍雲系及環流，逐步改變天氣型態。氣象署也整理出颱風接近的六大階段，協助民眾掌握各階段可能出現的天氣變化與風險，提早完成防災準備。
颱風距離仍遠時，天氣往往維持晴朗穩定，甚至高溫炎熱，但海面已可能受到颱風影響，出現長浪（湧浪）。氣象署提醒，即使陸地天氣正常，前往海邊戲水、釣魚或從事海上活動仍要提高警覺，以免發生危險。
⚠️第二階段：外圍雲系接近 迎風面開始變天
隨著颱風逐漸靠近，外圍雲系開始影響台灣，迎風面將陸續出現局部短暫陣雨，降雨過後仍可能短暫放晴，晴雨交替情況會愈來愈頻繁，同時海面風浪也會逐漸增強。
⚠️第三階段：外圍環流報到 風雨持續升級
當颱風外圍環流開始影響台灣，雨帶移入後，各地容易出現一陣一陣的間歇性降雨，降雨頻率及雨勢都會逐漸增加，伴隨明顯陣風，有時即使撐傘也難以抵擋橫向吹襲的雨勢，外出需特別留意安全。
⚠️第四階段：颱風最接近 狂風暴雨全面襲擊
當颱風中心或主要對流雲系接近時，受影響地區將面臨狂風豪雨、暴潮及巨浪等威脅，是整個颱風過程中最危險的時刻。氣象署提醒，應避免非必要外出，留在室內最安全。
另外，若所在地恰巧被「颱風眼」通過，雖然可能短暫出現風平浪靜，但並不代表颱風結束，隨後另一側眼牆接近時，狂風暴雨將再次來襲，切勿趁機外出。
即使颱風中心逐漸遠離，最劇烈的風雨已經減弱，但外圍環流仍可能持續帶來降雨及陣風，天氣依舊不穩定，民眾仍不可因風雨減弱而鬆懈。
⚠️第六階段：颱風過後 要防二次豪雨
颱風離開後，不代表天氣立即恢復穩定。氣象署指出，後續仍須注意環境安全，並留意是否引進西南氣流，或與東北季風形成共伴效應，進一步造成局部地區顯著豪雨。
若颱風過後仍持續出現豪大雨，氣象署將發布豪雨特報，必要時甚至啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，持續提供比照颱風警報等級的豪雨資訊，提醒民眾提高警戒。
巴威颱風周五、周六最接近台灣 周三起先防長浪
氣象署指出，巴威屬於環流廣、強度高的颱風，在接近台灣期間發生強風豪雨的機率偏高，但實際降雨熱區、風勢強弱及影響範圍，仍將受到颱風接近時的位置、強度及暴風圈大小影響，提醒民眾持續留意最新預報資訊，適時做好防颱準備，以降低災害風險。
此外，巴威結構完整、環流廣大，即使尚未接近，周三起就可能率先帶來長浪，東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島及基隆北海岸須特別留意，周四長浪影響範圍還將擴大至馬祖沿海，有海邊活動或海域作業規劃的民眾應審慎評估。
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