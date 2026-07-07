必勝客今（7）日表示，聯名《寶可夢Pokémon》爆紅，第二彈即日起開搶「卡比獸、皮卡丘證件套」，加碼更多指定餐點狂送「寶可夢卡牌特典卡包」，本文整理「皮卡丘、噴火龍」收納購物袋、百變怪抱枕等，全系列周邊商品加購、獲得方式一次收服。
必勝客寶可夢第二彈！「卡比獸、皮卡丘證件套」周邊商品今開搶
玩家們瘋掉！必勝客聯名《寶可夢Pokémon》爆紅推出第二彈，最新打造「卡比獸、皮卡丘」證件套，皮料搭配刺繡毛絨質感，而且是一手差點無法掌握的微巨型尺寸，好大方好想要。
必勝客寶可夢聯名周邊商品，即日起至7月27日（或售完為止），於全台門市、必勝客官網、PK APP開搶。
◾️「寶可夢證件套」2款隨機：卡比獸、皮卡丘，加購價259元起。獲得方式：
1、購買「超值系列」個人套餐（含披薩、義大利麵、燉飯），加購259元可獲得隨機一款。
2、購買「手工義式薄披薩雙人餐／必勝雙人套餐」，加購259元可獲得隨機一款。
3、購買「經典系列」個人披薩套餐，加購259元可獲得隨機一款。
4、購買「私廚系列」個人套餐 (含披薩、手工義式薄披薩、義大利麵、燉飯、千層麵)，加購259元可獲得隨機一款。
5、購買「一公尺派對盒」2199元起，加購518元可獲得「寶可夢證件套組（卡比獸＋皮卡丘款）」。
必勝客寶可夢「免費送特典卡包」狂加碼
◾️「寶可夢卡牌特典卡包」4款隨機：皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷
1、購買小披薩餐，即可獲得 1份 隨機（套餐含2個小披薩＋2份副食＋飲料）
2、購買芝心系列披薩外帶買大送大，即可獲得 2份 隨機（第一個披薩限芝心餅皮）
3、單點520元任一款指定口味大披薩，即可獲得 1份 隨機（口味：千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、韓風醬烤雪花牛、費城牛肉起司、鐵板雙牛、超濃五重起司、和風章魚燒，共9款）
4、購買火山系列披薩外帶買大送大，即可獲得 2份 隨機（第一個披薩限770元以上＋火山起司芝心餅皮，第二個披薩限770元以下）
5、購買「Hot拼盤經典餐」，即可獲得 2份 隨機（套餐含2個大披薩＋1個指定拼盤）
6、購買「Hot拼盤樂享餐」，即可獲得 2份 隨機（套餐含3個大披薩＋1個指定拼盤）
◾️「兩用收納購物袋」2款隨機：皮卡丘、噴火龍，加購價299元。
1、購買「超值系列」個人套餐（含披薩、義大利麵、燉飯），加購299元可獲得隨機一款。
2、購買「經典系列」個人披薩套餐，加購299元可獲得隨機一款。
3、購買「私廚系列」個人套餐（含披薩、手工義式薄披薩、義大利麵、燉飯、千層麵），加購299元可獲得隨機一款。
4、購買「手工義式薄披薩雙人餐／必勝雙人套餐」，加購299元可獲得隨機一款。
◾️40cm巨型「百變怪抱枕」
1、購買「一公尺派對盒」2199元起，加購399元可獲得「百變怪抱枕」一個。
2、即日起至7月27日，到必勝客全台15家《寶可夢》主題店，挑戰拍照打卡抽「百變怪抱枕」。拍下與寶可夢窗貼的創意互動照，並完成指定社群任務，即有機會獲得免費「百變怪抱枕」。
活動門市：龍江外送店、中和連城外送店、圓環外送店、新店民權店、師大店、台中豐原店、台中美村店、台中精武店、台中西屯店、台中東海店、高雄五甲店、高雄楠梓店、高雄十全店、高雄小港店、永康中華店。
達美樂：「李多慧」心動小卡8款搶爆！藏2款隱藏版唇印閃卡
達美樂今夏聯名啦啦隊女神李多慧也掀起粉絲搶爆，全系列共8款「心動小卡」，看得見李多慧換上達美樂啦啦隊服與女友風造型，化身理想另一半，陪粉絲甜蜜吃披薩。
除了6款基本款閃卡，還獨家收錄多慧女神親自留下的火熱唇印，打造2款未公開的超稀有「隱藏版唇印閃卡」，搭配女神手比愛心姿勢實在好甜蜜，鐵粉必收！
達美樂還加碼祭出專屬驚喜，凡獲得隱藏版小卡的幸運粉絲，更有機會獲得「一年份免費大披薩」大獎（共5名）等好禮。
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玩家們瘋掉！必勝客聯名《寶可夢Pokémon》爆紅推出第二彈，最新打造「卡比獸、皮卡丘」證件套，皮料搭配刺繡毛絨質感，而且是一手差點無法掌握的微巨型尺寸，好大方好想要。
必勝客寶可夢聯名周邊商品，即日起至7月27日（或售完為止），於全台門市、必勝客官網、PK APP開搶。
◾️「寶可夢證件套」2款隨機：卡比獸、皮卡丘，加購價259元起。獲得方式：
1、購買「超值系列」個人套餐（含披薩、義大利麵、燉飯），加購259元可獲得隨機一款。
2、購買「手工義式薄披薩雙人餐／必勝雙人套餐」，加購259元可獲得隨機一款。
3、購買「經典系列」個人披薩套餐，加購259元可獲得隨機一款。
4、購買「私廚系列」個人套餐 (含披薩、手工義式薄披薩、義大利麵、燉飯、千層麵)，加購259元可獲得隨機一款。
5、購買「一公尺派對盒」2199元起，加購518元可獲得「寶可夢證件套組（卡比獸＋皮卡丘款）」。
◾️「寶可夢卡牌特典卡包」4款隨機：皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷
1、購買小披薩餐，即可獲得 1份 隨機（套餐含2個小披薩＋2份副食＋飲料）
2、購買芝心系列披薩外帶買大送大，即可獲得 2份 隨機（第一個披薩限芝心餅皮）
3、單點520元任一款指定口味大披薩，即可獲得 1份 隨機（口味：千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、韓風醬烤雪花牛、費城牛肉起司、鐵板雙牛、超濃五重起司、和風章魚燒，共9款）
4、購買火山系列披薩外帶買大送大，即可獲得 2份 隨機（第一個披薩限770元以上＋火山起司芝心餅皮，第二個披薩限770元以下）
5、購買「Hot拼盤經典餐」，即可獲得 2份 隨機（套餐含2個大披薩＋1個指定拼盤）
6、購買「Hot拼盤樂享餐」，即可獲得 2份 隨機（套餐含3個大披薩＋1個指定拼盤）
1、購買「超值系列」個人套餐（含披薩、義大利麵、燉飯），加購299元可獲得隨機一款。
2、購買「經典系列」個人披薩套餐，加購299元可獲得隨機一款。
3、購買「私廚系列」個人套餐（含披薩、手工義式薄披薩、義大利麵、燉飯、千層麵），加購299元可獲得隨機一款。
4、購買「手工義式薄披薩雙人餐／必勝雙人套餐」，加購299元可獲得隨機一款。
1、購買「一公尺派對盒」2199元起，加購399元可獲得「百變怪抱枕」一個。
2、即日起至7月27日，到必勝客全台15家《寶可夢》主題店，挑戰拍照打卡抽「百變怪抱枕」。拍下與寶可夢窗貼的創意互動照，並完成指定社群任務，即有機會獲得免費「百變怪抱枕」。
活動門市：龍江外送店、中和連城外送店、圓環外送店、新店民權店、師大店、台中豐原店、台中美村店、台中精武店、台中西屯店、台中東海店、高雄五甲店、高雄楠梓店、高雄十全店、高雄小港店、永康中華店。
達美樂今夏聯名啦啦隊女神李多慧也掀起粉絲搶爆，全系列共8款「心動小卡」，看得見李多慧換上達美樂啦啦隊服與女友風造型，化身理想另一半，陪粉絲甜蜜吃披薩。
除了6款基本款閃卡，還獨家收錄多慧女神親自留下的火熱唇印，打造2款未公開的超稀有「隱藏版唇印閃卡」，搭配女神手比愛心姿勢實在好甜蜜，鐵粉必收！
達美樂還加碼祭出專屬驚喜，凡獲得隱藏版小卡的幸運粉絲，更有機會獲得「一年份免費大披薩」大獎（共5名）等好禮。