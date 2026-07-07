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必勝客寶可夢第二彈！「卡比獸、皮卡丘證件套」周邊商品今開搶

必勝客寶可夢聯名周邊商品，即日起至7月27日（或售完為止），於全台門市、必勝客官網、PK APP開搶。

「寶可夢證件套」2款隨機：卡比獸、皮卡丘，加購價259元起。

▲必勝客寶可夢第二彈「卡比獸、皮卡丘」證件套開搶。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

▲必勝客寶可夢全系列周邊商品快收服。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

必勝客寶可夢「免費送特典卡包」狂加碼

「寶可夢卡牌特典卡包」4款隨機：皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷

▲寶可夢卡牌特典卡包共有皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷共4款。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

「兩用收納購物袋」2款隨機：皮卡丘、噴火龍，加購價299元。

▲皮卡丘、噴火龍「兩用收納購物袋」，當娃娃吊飾掛好可愛。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

40cm巨型「百變怪抱枕」

▲40cm百變怪抱枕一定要收服。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

達美樂：「李多慧」心動小卡8款搶爆！藏2款隱藏版唇印閃卡

▲達美樂推出李多慧「心動小卡」，6款基本款閃卡、及2款隱藏唇印款。（圖／達美樂dominos.com.tw）

▲啦啦隊女神李多慧降臨達美樂。（圖／達美樂dominos.com.tw）

必勝客今（7）日表示，聯名《寶可夢Pokémon》爆紅，第二彈即日起開搶「卡比獸、皮卡丘證件套」，加碼更多指定餐點狂送「寶可夢卡牌特典卡包」，本文整理「皮卡丘、噴火龍」收納購物袋、百變怪抱枕等，全系列周邊商品加購、獲得方式一次收服。玩家們瘋掉！必勝客聯名《寶可夢Pokémon》爆紅推出第二彈，◾️獲得方式：（含披薩、義大利麵、燉飯），加購259元可獲得隨機一款。，加購259元可獲得隨機一款。，加購259元可獲得隨機一款。(含披薩、手工義式薄披薩、義大利麵、燉飯、千層麵)，加購259元可獲得隨機一款。可獲得「寶可夢證件套組（卡比獸＋皮卡丘款）」。◾️，即可獲得隨機（套餐含2個小披薩＋2份副食＋飲料），即可獲得隨機（第一個披薩限芝心餅皮），即可獲得隨機（口味：千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、韓風醬烤雪花牛、費城牛肉起司、鐵板雙牛、超濃五重起司、和風章魚燒，共9款），即可獲得隨機（第一個披薩限770元以上＋火山起司芝心餅皮，第二個披薩限770元以下），即可獲得隨機（套餐含2個大披薩＋1個指定拼盤），即可獲得隨機（套餐含3個大披薩＋1個指定拼盤）◾️（含披薩、義大利麵、燉飯），加購299元可獲得隨機一款。，加購299元可獲得隨機一款。（含披薩、手工義式薄披薩、義大利麵、燉飯、千層麵），加購299元可獲得隨機一款。，加購299元可獲得隨機一款。◾️2199元起，加購399元可獲得「百變怪抱枕」一個。拍下與寶可夢窗貼的創意互動照，並完成指定社群任務，即有機會獲得免費「百變怪抱枕」。活動門市：龍江外送店、中和連城外送店、圓環外送店、新店民權店、師大店、台中豐原店、台中美村店、台中精武店、台中西屯店、台中東海店、高雄五甲店、高雄楠梓店、高雄十全店、高雄小港店、永康中華店。達美樂今夏聯名啦啦隊女神李多慧也掀起粉絲搶爆，全系列共8款「心動小卡」，看得見李多慧換上達美樂啦啦隊服與女友風造型，化身理想另一半，陪粉絲甜蜜吃披薩。除了6款基本款閃卡，還獨家收錄多慧女神親自留下的火熱唇印，打造2款未公開的超稀有「隱藏版唇印閃卡」，搭配女神手比愛心姿勢實在好甜蜜，鐵粉必收！達美樂還加碼祭出專屬驚喜，凡獲得隱藏版小卡的幸運粉絲，更有機會獲得「一年份免費大披薩」大獎（共5名）等好禮。