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▲雖然強烈颱風「巴威」的中心是否登陸台灣仍存在變數。（圖／翻攝tropical tidbits）

▲週五晚上至週六上午將是巴威最接近台灣、風雨最劇烈的時段，中部以北皆在10級強風的涵蓋範圍內。（圖／中央氣象署）

強烈颱風「巴威」正來勢洶洶逼近！中央氣象署預估最快將於週四海陸警齊發。氣象專家吳德榮示警，雖然巴威颱風中心是否登陸仍有變數，但其七級風暴風半徑高達350公里，無論登陸與否，半個台灣都將被巨型暴風圈籠罩。其中「中部以北」首當其衝，週五晚間至週六上午風雨最劇烈，10級風暴風半徑籠罩，民眾務必提前做好防颱準備。雖然強烈颱風「巴威」的中心是否登陸台灣仍存在變數，但氣象專家吳德榮示警，即使最終未直接登陸，以目前預估高達350公里的7級風暴風半徑、以及150公里的10級風暴風半徑來看，半個台灣仍將籠罩在暴風圈內。吳德榮指出，巴威颱風的威力已達毀滅性等級，若不幸靠近颱風眼牆，甚至可能出現電線桿倒塌等嚴重災情。雖然若颱風眼未觸陸，風雨狀況會稍好一些，且距離愈遠風力愈小，但依目前預報來看，，中部以北皆在10級強風的涵蓋範圍內。隨著颱風於週六下午逐漸遠離台灣、移向中國大陸沿海，台灣各地的風雨才會逐步減弱，但民眾仍須持續留意後續的路徑及強度變化。中央氣象署預報指出，強烈颱風巴威7日8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方2100公里之處，以每小時27轉23公里速度，向西北西轉西進行，中心附近最大風速每秒60公尺，相當於17級風，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑150公里。最快周四發布海上颱風警報，周四深夜至周五凌晨不排除發布海上、陸上颱風警報。至於各地風雨時程，黃恩鴻指出，越接近暴風圈中心，風雨就越劇烈，尤其迎風面的北台灣須提高警戒。：以台北、桃園、宜蘭及花蓮的降雨最為明顯。：西半部雨勢將逐漸增強。不過，由於颱風路徑預估將從台灣北部近海通過，北部平地仍會有持續且明顯的強降雨。綜合目前預測，巴威颱風由「台灣東北方近海至台灣北部海面」通過的機率最高。，請民眾務必提前做好防颱準備。