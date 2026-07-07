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油價大跌40% 航空公司短期仍無降價打算

航空公司八度漲價 旅客需求仍未降溫

航空公司控制運力 供給減少支撐高票價

廉價航空退場 市場價格競爭明顯減弱

▲美國廉價航空公司精神航空（Spirit Airlines）在燃油價格飆升衝擊下，今年5月正式停止營運，也讓市場少了一名重要價格競爭者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

第二季財報將登場 航空業：票價仍落後通膨

勞動節後成關鍵 需求降溫恐再掀票價戰

伊朗戰事爆發之後，航空燃油價格一度翻倍，航空公司被迫調高票價因應。不過雖然航空燃油價格近期明顯回落，為航空公司減輕營運成本壓力，但旅客恐怕暫時無法享受降價紅利。分析指出，在旅遊需求持續旺盛、航空運力仍受控制，以及廉價航空競爭減弱等因素支撐下，各大航空公司預料將維持較高票價，短期內機票價格不易隨油價同步下滑。根據華爾街日報報導，伊朗戰事爆發後，航空燃油價格一度在數週內翻倍，迫使航空公司陸續調漲票價以反映成本。不過，自4月高點以來，航空燃油價格已回落約40%，但航空業普遍認為，票價沒有立即下修的必要，因為旅客仍願意支付較高價格搭機。西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）直言，相較於過去經驗，他對航空業能保留較大比例的票價漲幅相當樂觀。他也提到，雖然不樂見任何航空公司倒閉，但廉價航空精神航空（Spirit Airlines）退出市場後，確實改善了整體市場競爭環境。市場對航空業前景轉趨樂觀，也反映在股價表現。近期隨著國際油價持續走低，航空股同步走強。達美航空（Delta Air Lines）及聯合航空（United Airlines）股價6月底雙雙創下歷史新高，而美國航空（American Airlines）近一個月股價更上漲逾30%。根據德意志銀行（Deutsche Bank）分析，自伊朗戰事爆發以來，美國航空公司已先後八度調漲票價。航空票務結算公司Airlines Reporting Corp.統計顯示，今年5月透過旅行社銷售的美國國內線來回機票平均價格達628美元，較去年同期增加近100美元。儘管票價持續上揚，多家航空公司主管表示，訂位需求並未因此降溫。除了需求穩定之外，航空公司也同步控制供給。由於燃油成本一度飆升，不少業者取消獲利能力不足的航班，減少市場座位供給。據航空業組織Airlines for America分析的航班時刻資料，在伊朗戰事爆發前，美國航空公司原本規劃今年第三季國內航班運力較2025年同期增加4.6%；如今，多數航空公司幾乎已取消擴張計畫，市場供給成長趨近於零。分析指出，若依照過往情況，當燃油價格回落後，航空公司通常會重新增加航班、開闢新航線，以搶占市場並壓低票價。但目前情況有所不同。近年推動低票價競爭的廉價航空正面臨經營壓力，不再有能力大幅擴張。其中，精神航空在燃油價格飆升衝擊下，今年5月正式停止營運，也讓市場少了一名重要價格競爭者。美國航空執行長艾索姆（Robert Isom）表示，公司過去幾乎所有市場都與精神航空直接競爭，即便精神航空最後規模已大幅縮小，但在其退出市場後，美國航空於相關航線的營運表現全面改善。不過，市場並非所有航線票價都持續走高。航空數據公司OAG指出，部分原本由Spirit經營的航線，例如亞特蘭大飛往勞德岱堡及奧蘭多等航班，已有其他航空公司迅速填補空缺，因此票價反而出現下降。航空公司近期也將陸續公布第二季財報，其中達美航空將率先於本週發布業績。分析認為，雖然燃油價格近期已回落，但先前數月的高油價仍將對第二季獲利造成壓力。航空業主管普遍認為，目前票價調漲其實只是反映過去數年未充分上漲的價格。統計顯示，2019年至2025年間，美國機票價格累計反而下降3.5%，同期整體消費者物價卻上漲26%，顯示航空票價漲幅仍落後於通膨。市場研究機構Future Partners調查發現，隨著物價長期高漲，愈來愈多美國民眾開始認為，目前並非安排旅遊度假的好時機，部分家庭也已開始縮減非必要支出。分析師認為，今年夏季旅遊旺季需求仍可望維持，但真正考驗將落在9月美國勞動節（Labor Day）之後。屆時休閒旅遊需求通常開始降溫，若航空公司重新增加運力，加上旅遊需求略有轉弱，航空業過去仰賴促銷折扣吸引旅客的競爭模式，可能再次回歸。