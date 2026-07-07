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矢板明夫遭毆事件非首見？ 外交部：絕不輕忽暴力案件

中國新法後跨境鎮壓 外交部呼籲國際社會共同反制

日籍媒體人矢板明夫昨（6）日在台中遭到廖姓中國籍港男暴力揮拳毆打，導致濺血。外交部發言人蕭光偉今表示，政府絕不會輕忽暴力行為，警察與檢調機關將深入調查、釐清動機，並依法嚴懲追究涉案人士。蕭光偉並強調，中國藉跨國鎮壓手段恐嚇、騷擾及干預我國與他國人民，已踐踏國際人權、侵害各國管轄權並逾越法治底線，國際社會應共同反制中國濫權與跨國鎮壓。外交部今舉行例行記者會，記者提到，去年11月、今年2月就已發生香港人在台灣開設的拳館遭到潑漆的事件，經警方調查，嫌犯疑似也是香港人，陸委會當時更指出嫌犯已離境，不排除中共跨境鎮壓可能。對此，蕭光偉回應提到，有關矢板明夫在台中遭到中國籍港人攻擊的事件，政府絕不會輕忽這樣的暴力行為，國內的警察檢調機關也定會深入調查、釐清動機，並且嚴懲追究相關涉案人士，請國人放心。值得注意的是，蕭光偉表示，這樣的案例是中國《民族團結促進進步法》實施後的首起暴力事件，媒體朋友所提到的類似案例，都凸顯了中國正在全球各地對民眾進行跨國鎮壓的威脅，以暴力行徑擴張其威權影響力，外交部對於中方這樣做法予以嚴厲譴責，政府也絕不允許言論自由及民主法治社會的安全受到威脅。蕭光偉強調，外交部要提醒，中國政府藉由跨國鎮壓的蠻橫手段，企圖對我國和他國人民進行恐嚇、騷擾以及干預這是踐踏國際人權戕害各國管轄權嚴重逾越法治底線的行為絕對不容允許，呼籲國際社會共同反制中國濫權、濫施跨國鎮壓，並且正視中國惡法及暴力行為所帶來的負面效應及後續影響。蕭光偉也提到，外交部會持續和相關機關以及理念相近的國家密切協調應處，也會強化駐外館處的緊急應變及救助機制，確保旅外國人以及在台的外籍人士的人身安全。