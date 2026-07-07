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▲「撒樂腸溶錠」為一款歷史悠久、療效佳且價格便宜的抗發炎藥物，但對帶有某些基因的人而言，可能會產生嚴重過敏症狀。（圖／長庚醫院提供）

患者具4種基因任一種 使用撒樂腸溶錠嚴重過敏風險暴增

用藥前基因檢測 醫：可揪出高風險族群

全球每年有數百萬名類風濕性關節炎等患者正在使用的一款藥物「撒樂腸溶錠（Sulfasalazine）」，對於部分患者卻極具風險。林口長庚皮膚科團隊研究，發現只要患者體內帶有4種基因的任一種，用相關藥物的嚴重過敏風險會暴增，可能出現皮膚大面積壞死、像被火燒傷一樣整層脫落。預估全台累計用藥約5萬人。「撒樂腸溶錠」為一款歷史悠久、療效佳且價格便宜的抗發炎藥物，全球每年有數百萬名類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎及發炎性腸道疾病的患者正在服用，更是使用昂貴生物製劑前的「首選藥物」。林口長庚醫院藥物過敏中心主任陳俊賓提到，患者第一線使用藥物發生過敏比例雖然不是非常高，但若出現，症狀就會非常嚴重，像是高燒不退、全身紅疹，甚至演變成猛爆性肝炎。陳俊賓指出，更有患者全身皮膚大面積壞死、像被火燒傷一樣整層脫落，必須送進燙傷加護病房急救。即便幸運撿回一條命，也可能留下眼睛角膜受損、視力永久下滑的終身遺憾。不過，過去全球科學家始終找不到為什麼這類藥物會引發嚴重過敏反應，林口長庚醫院皮膚科團隊進行跨科別、跨醫學中心的合作。而研究發現，只要患者體內帶有4種基因型任一種，包含HLA-B*39:01，HLA-B*13:01，HLA-B*38:02和HLA-B*15:02，用藥後發生嚴重藥物過敏風險會暴增13.9倍。陳俊賓說，華人、亞洲人有較高比例會有這項基因，而這個藥物也是首次發現有相關性。根據國內統計，藥害救濟給付案可疑藥品前10名，「撒樂腸溶錠」排名第九，案例數有67例。林口長庚皮膚免疫科主任鐘文宏說，全台灣每年約新增2000至3000人用藥，而累計用藥人數約4萬、5萬人，林口長庚醫院風溼免疫科主任余光輝指出，雖然「撒樂腸溶錠」引起嚴重藥物過敏的發生率僅約0.4%。，但一旦發生，就是整個家庭的悲劇，也會造成龐大的醫療與社會成本；撒樂腸溶錠算是便宜好用，若能「防患於未然」，在病人服藥前先透過簡單的基因檢測，揪出高風險族群，醫生就能立刻改用其他替代藥物，繞過這致命的過敏危機。