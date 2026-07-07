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台灣饒舌團體玖壹壹走台客鄉土風，獲得粉絲喜愛，不過這也讓他們時常被貼「底層、流氓、8＋9標籤」，今（7）日春風直接在社群回應此事，直球反擊酸民，幽默地說若真的要罵人，希望可以把帳號頭貼換成成功人士照片，這樣還可以給被罵的人情緒價值，讓他們覺得「似乎是真的需要檢討。」春風表示自己與團員出道多年，早已習慣外界批評，看到酸民說團體是「底層」留言，其實「都麻痺了」，而且這次網友雖然有調侃、謾罵，但沒有牽涉家人，他認為尚在可接受範圍，不過他也提出一個「小建議」，希望批評者不要使用本帳號，或許可以換個頭像再留言。他笑說，自己有時會點進酸民帳號查看，結果發現不少留言者的大頭貼和生活貼文都相當有特色，讓他忍不住吐槽：「想看看究竟是哪些人，一點進去……算了。」結果發現都是一些生活有品味、長得非常有個性的人，讓他只會覺得「唉算了。」因此春風幽默建議，如果真的想罵玖壹壹，不妨把頭像換成黃仁勳、馬斯克、哈蘭德等各領域成功人士，「這樣我們看到，還會覺得被成功人士罵，一定是我們的疏失，我們該檢討。」春風最後也不忘感謝一路支持玖壹壹的粉絲，表示外界評論不可能完全避免，「要罵我們不是不行，至少也給我們一點被罵的情緒價值」，同時也為每次玖壹壹挨罵都會站出來的粉絲致謝，幽默又帶刺的方式回擊批評，引發不少網友討論。