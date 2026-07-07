我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨桃園市立委萬美玲之子佀廣洋，在宣布投入2026桃園市議員選舉後，昔日校園霸凌黑歷史一波波被起底，而他在神隱數日後終於發聲，除對部分事件致歉外，其餘爭議則一概否認，更強調若再有不實指控，將交由司法調查。對此，民進黨新北市議員林秉宥直言，佀廣洋恐怕會參選到底，並且選上，正是因為他有「傷害人的能力」。林秉宥表示，佀廣洋的案例，證實自己對政治的一個理解：完整的政治權力，其實包含了「傷害人的能力」。有能力傷害人，才會被畏懼；有傷害人的能力但選擇不傷害人，就不僅會被畏懼，還會被敬重，即便那是為了隱藏恐懼的表現。「看看那些在佀廣洋道歉文下面留言力挺的人們，難道他們都不知道霸凌是錯的嗎？當然知道。」林秉宥續指，只是他們知道，當佀廣洋哪天想要招呼他們的時候，可沒有人會保護他們。就像當初被佀廣洋霸凌的那些人，傷害經過幾十年，也不過就是得到一個言不由衷，甚至受害者都不被記得的道歉。不過，林秉宥也點出，佀廣洋恐怕會參選到底，並且選上。因為他有傷害人的能力，而且他還知道錯、會道歉，最後更吐槽狠酸：「有什麼比這個更完美的案例呢？」