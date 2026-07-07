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美國股市周一（6日）全數走高，道瓊工業指數更創新高，首次跨越5.3萬點大關；而台指期夜盤也上漲逾400點。不過，台北股市今（7）日走勢如大怒神，上下震盪相差超過千點，近12點左右暫報45968.9點，下跌近600點。台股指數開盤微幅下跌19.05點，但隨後上攻，最高觸及46967.04點，但在11點之後一路下探，最低觸及45845.74點，上下差距1121.3點。中小型股開高走低，櫃買指數開盤下跌17.92點、來到422.29點。權值股除台積電外，多數走弱。台積電在法說會前夕，法人紛紛上調目標價，更有外資把目標價上調至3800元，最樂觀更上看4000元。台積電股價今日相對有支撐，上漲10元，暫報2470元。台達電則是開高走低，暫報1915元、下跌85元。今除息的IC設計龍頭聯發科，配發現金股利每股24.5元，已是今年第二度除息，除息參考價4100.5元，雖然秒填息開盤4200元，隨後更攻上4250元，但在11點後跌落平盤下，最低觸及3985元、下挫115元。時隔2年再度發放股利的南亞科，配發現金股利每股1.347元，除息參考價419.15元，雖開盤經歷先蹲後跳仍一度順利填息，盤中最高437元，不過也在11點後翻黑，最低觸410元，又陷入貼息。被動元件龍頭國巨下跌逾9％，更一度達到跌停價位905元。日前才下市的森崴能源股東「永崴投控 」，又遇到投資新加坡寶崴海事工程欠債，今股價幾乎鎖死跌停價位。